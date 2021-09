Najpiękniejsze miasta w Anglii. Co warto zwiedzić – oprócz Londynu? [ZDJĘCIA]

Fot. Getty

Które miasta w Anglii należą do najciekawszych? Co warto zobaczyć na Wyspach – poza słynnym Londynem? Przedstawiamy ranking pięciu najpiękniejszych miast w Anglii.

Londyn z pewnością jest jednym z najciekawszych i najpiękniejszych angielskich miast. Jednak nie tylko stolicę UK warto zobaczyć. Jakie inne miasta w Anglii są idealnym miejscem na jesienną wycieczkę?

Pięć najpiękniejszych miast w Anglii

5. York w północnej Anglii

York jest jednym z najpiękniejszych miast w Angii.

York jest miastem w północnej Anglii, w hrabstwie North Yorkshire. To urokliwe miejsce położone jest u zbiegu dwóch rzek – Ouse i Foss. York może poszczycić się bogatą historią i średniowieczną architekturą, w tym najstarszą w Anglii i w całej północnej Europie katedrą.

4. Oksford w południowej Anglii

Oksford, miasto uniwersyteckie w Anglii

Oksford znajduje się nad rzeką Tamizą i jest stolicą hrabstwa Oxfordshire w południowej Anglii. Miasto to, znane głównie jako siedziba słynnego na całym świecie University of Oxford, zachwyca piękną akademicką architekturą.

3. Cambridge w wschodnia Anglii

Cambridge nad rzeką Cam, jedno z pięknych angielskich miast

Podobnie jak Oksford, Cambridge także słynie ze swojej uniwersyteckiej tradycji i architektury – mieści się tu siedziba równie znanego Cambridge University. Jest to stolica hrabstwa Cambridgeshire we wschodniej Anglii i jak wiele innych miejscowości również znajduje się nad rzeką (jej nazwa to Cam), co niewątpliwie dodaje uroku całemu miastu.

2. Bath w południowej Anglii

Urokliwe miasto Bath w Somerset, Anglia

Bath jest angielskim miastem znajdującym się w hrabstwie Somerset. To urokliwe miejsce położone jest w bajkowej dolinie rzeki Avon, która pamięta jeszcze rządy starożytnych Rzymian. Od wieków jest to słynne na świecie miejsce turystyczne.

1. Stratford-upon-Avon w środkowej Anglii

Miejsce narodzin Szekspira, Stratford-upon-Avon.

Stratford-upon-Avon znajduje się w hrabstwie Warwickshire w West Midlands. Podobnie jak Bath, położone jest nad rzeką Avon. Oprócz swojej średniowiecznej architektury, miasto to słynie z tego, iż właśnie w nim urodził się i zmarł William Szekspir.