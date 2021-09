Zapraszamy na wycieczkę po Notting Hill, najbardziej barwnej dzielnicy Londynu [WIDEO]

Fot: Wikimedia Commons

Notting Hill to dzielnica zachodniego Londynu w Anglii zlokalizowana w gminie Royal Borough of Kensington and Chelsea. Z powodu niskich czynszów w latach pięćdziesiątych minionego wieku osiedlali się tu karaibscy imigranci, jednak z czasem po dziesięcioleciach gentryfikacji Notting Hill zyskało reputację zamożnej i modnej okolicy.

Na początku XX wieku Notting Hill uchodzi kosmopolityczną i wielokulturową dzielnicą, w której odbywa się coroczny karnawał celebrujący karaibską kulturę i funkcjonuje słynny targ na Portobello Road. Swoją rolę w tym procesie odegrał amerykańsko-brytyjski film fabularny w reżyserii Rogera Michella, według scenariusza Richarda Curtisa zatytułowany po prostu "Notting Hill". Produkcja, w której główne role odegrali Hugh Grant i Julia Roberts stała się filmem wręcz kultowym i prototypem współczesnej komedii romantycznej. Swoją "rolę" odegrało w nim tytułowe Notting Hill ze swoimi przepięknymi sceneriami.

Dziś, Notting Hill słynie ze swoich wiktoriańskich kamienic oraz ekskluzywnych sklepów i restauracji (szczególnie wokół Westbourne Grove i Clarendon Cross). Mieszkają tutaj prominentni politycy, jak David Cameron, Michael Gove i George Osborne. Oprócz tego dzielnica ta określana jako „najbardziej instagramowa dzielnica Londynu” ze względu na mnóstwo fotogenicznych restauracji i domów w pastelowych kolorach przed którymi przedstawiciele pokolenia Z robią sobie zdjęcia i dzielą się nimi ze światem.

Karnawał Notting Hill (Notting Hill Carnival)

Karnawał w Notting Hill to coroczny festiwal, który odbywa się w Londynie od 1966 roku na ulicach dzielnicy Notting Hill w Kensington. Począwszy od 1959 impreza odbywała się w styczniu (pod nazwą Carribean Carnival), a w 1965 przeniesiono ją na obecny termin i zmieniono nazwę. Trwa dwa dni (niedziela i Bank Holiday Monday) w sierpniu. Jego celem jest jednocześnie jednoczenie karaibskiej diaspory w Londynie i celebrowanie ich własnej kultury. Przyciąga około dwóch i pół miliona ludzi rocznie, co czyni go jednym z największych na świecie festiwali ulicznych i znaczącym wydarzeniem w kulturze Czarnych Brytyjczyków w Zjednoczonym Królestwie.

Targ na Portobello Road

Portobello Road to ulica w zachodnim Londynie, w dzielnicy Notting Hill, na terenie gminy Kensington and Chelsea. Ulica biegnie w kierunku północno-zachodnim i północnym od skrzyżowania z Pembridge Road, niedaleko stacji metra Notting Hill Gate, a kończy jako zaułek na osiedlu mieszkaniowym w Kensal Town.

Ulica swoją nazwę wzięła od położonego przy niej gospodarstwa Portobello Farm, które z kolei nazwane zostało na pamiątkę zwycięstwa brytyjskiej floty w Portobello w 1739 roku. Targ na Portobello Road zaczął działać na przełomie lat 60. i 70. XIX wieku. Początkowo otwarty był wyłącznie w soboty, a sprzedawano na nim głównie żywność. W drugiej połowie XX wieku targ przeobraził się w miejsce sprzedaży antyków.

Według organizatorów targ przy Portobello Road jest największym targiem staroci na świecie. Głównym dniem targowym jest sobota, choć na mniejszą skalę targ otwarty jest także od poniedziałku do piątku. Poza antykami sprzedawane są tu m.in. świeża żywność, street food, odzież, dzieła sztuki i różnego rodzaju przedmioty z drugiej ręki.

