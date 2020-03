Najnowszy sondaż: Większość Brytyjczyków popiera wydłużenie okresu przejściowego z uwagi na wybuch epidemii koronawirusa

Fot. Getty

Nawet w dobie pandemii koronawirusa Boris Johnson utrzymuje, że w sprawie Brexitu wszystko postępuje zgodnie z planem oraz że prowadzone są prace nad odpowiednim prawodawstwem. Tymczasem większość Brytyjczyków uważa, że okres przejściowy, z uwagi na wyjątkowy stan, w jakim znalazł się świat, powinien zostać wydłużony.

Najnowsze badanie YouGov pokazało, że aż 55 proc. Brytyjczyków popiera obecnie wydłużenie okresu przejściowego. Za pozostawieniem pierwotnego terminu, który przypada na 31 grudnia tego roku, nadal optuje 24 proc. ankietowanych, a 21 proc. osób nie wie jeszcze, co o tym sądzić w obecnej sytuacji. Co ciekawe, za wydłużeniem okresu przejściowego opowiedziało się aż 36 proc. osób, które w referendum w 2016 r. zagłosowało za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, natomiast przeciwnych takiemu działaniu jest nadal 44 proc. z nich. Z kolei w grupie osób, które głosowały za pozostaniem we Wspólnocie, za wydłużeniem okresu przejściowego opowiedziało się 79 proc. ankietowanych.

Jeśli chodzi o podział badanych na sympatie polityczne, to wydłużenie okresu obowiązywania mechanizmów i zasad obowiązujących w UE poparło 44 proc. wyborców Partii Konserwatywnej, 73 proc. wyborców Partii Pracy i 85 proc. wyborców Liberalnych Demokratów. Z kolei przeciwko takiemu rozwiązaniu jest 39 proc. wyborców Partii Konserwatywnej i 6 proc. wyborców Partii Pracy.

W Unii Europejskiej powszechnie oczekuje się teraz, z uwagi na wybuch pandemii, że Boris Johnson poprosi o wydłużenie okresu przejściowego. Zwłaszcza, że koronawirusem dotknięty został główny negocjator po stronie unijnej Michel Barnier, co spowodowało, że kwarantannie musiał się poddać zarówno główny negocjator UK - David Frost, jak też cały unijny zespół negocjacyjny. Ale Downing Street daje na razie do zrozumienia, że opcji takiej nie rozważa.

