Koronawirus: Przerażające nagranie ze szpitala w centrum pandemii we Włoszech [wideo]

„Sky News” opublikowało nagranie z wnętrza przepełnionego włoskiego szpitala znajdującego w centrum pandemii koronawirusa. To przygnębiające nagranie może być ostrzeżeniem dla całego świata, aby nie dopuścić do tak gwałtownego rozprzestrzeniania się COVID-19.

„Jestem w głównym szpitalu w Bergamo, najbardziej oblężonym szpitalu we Włoszech, w najbardziej dotkniętym [przed pandemię - przy. red.] mieście w najbardziej dotkniętej prowincji w Lombardii - i to jest po prostu przerażające” - napisał dziennikarz Sky News, który przeprowadził nagranie i wywiady we włoskim szpitalu.

„Mój zespół i ja, zamaskowani, w rękawiczkach i w skafandrach, prowadzą nas korytarzami pełnymi pacjentów, wyglądających na okropnie chorych”.

Na filmie widzimy sale pełne pacjentów poddanych intensywnej inhalacji. Lekarze opowiadają o trudnościach i o tym, że głównym problemem, z którym się zmagają u pacjentów, jest silne zapalenie płuc oraz brak miejsca dla pacjentów. Nawet poczekalnie przerobiono już na sale szpitalne i postawiono w nich łóżka. Jeden z lekarzy przyznał, że cała sytuacja jest dla niego tak bardzo stresująca, jak jeszcze nic w całym jego życiu.

To przerażające nagranie może być przestrogą dla innych krajów Europy i świata, by trzymać się zasad dotyczących dystansu społecznego, izolacji i kwarantanny i nie dopuścić do tak gwałtownego rozprzestrzenienia się nowego koronawirusa, jak stało się to we Włoszech, gdzie potwierdzono już ponad 40 000 przypadków zakażenia nowym koronawirusem, z czego ponad 4 000 osób powróciły już do zdrowia, a niemal 3 500 osób zmarło.

