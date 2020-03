Bezprecedensowa w historii UK pomoc dla firm – Rząd pokryje 80 proc. pensji pracowników niezdolnych do pracy z powodu koronawirusa

Fot. Getty

Wraz z ogłoszeniem przymusowego zamknięcia pubów, restauracji, kawiarni i siłowni, rząd Wielkiej Brytanii ustanowił także specjalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. To będzie zupełnie bezprecedensowa w historii UK pomoc dla firm, ponieważ rząd pokryje 80 proc. pensji pracowników niezdolnych do pracy z powodu koronawirusa.

Nowy pakiet pomocy Rishi Sunak ogłosił tuż po tym, jak Boris Johnson nakazał zamknięcie w UK wszystkich pubów, restauracji, kawiarni i siłowni, i po tym jak zalecił jak najszybsze zamknięcie kin, teatrów, klubów nocnych i innych centrów rozrywki. Kanclerz skarbu zapowiedział, że rząd wspomoże przedsiębiorców w celu podtrzymania przez nich zatrudnienia i pokryje aż 80 proc. pensji osób, które z powodu koronawirusa nie mogą obecnie pracować. Rządowa pomoc, o charakterze zupełnie nieznanym w historii UK, ma wynieść max. 2,5 tys. funtów na jednego pracownika i może zostać przyznana na razie na trzy miesiące począwszy od marca.

- Wiem, że ludzie martwią się utratą pracy, niemożnością zapłacenia czynszu lub raty kredytu hipotecznego, brakiem pieniędzy na jedzenie i rachunki ... [dlatego] wszystkim tym, którzy są teraz w domu, zaniepokojeni tym, co przyniosą kolejne dni, chcę powiedzieć jedno: nie zostaniecie z tym sami – w takich słowach Rishi Sunak zwrócił się do pracowników w UK. A przedsiębiorców zapewnił: - Wiem, że jest wam teraz niesamowicie trudno i my w rządzie robimy wszystko, co w naszej mocy, by wam pomóc. I proszę was, abyście wy też zrobili wszystko, co w waszej mocy, by pomóc waszym pracownikom.





