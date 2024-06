Styl życia Najlepsze domowe sposoby na wypadanie włosów

Zdjęcie – pexels.com

Wypadanie włosów oznacza m.in. problem ze skórą głowy. Kłopoty z włosami mogą wynikać z niewłaściwego odżywiania. Jest kilka domowych sposobów, które pozwalają dość szybko sobie z tym poradzić. Najlepsze efekty przynosi kompleksowe działanie, które powinno aktywizować mikrokrążenie skóry głowy, odżywiać i nawilżać skórę, włosy i cebulki. Masaże w połączeniu z wcierkami to podstawa pielęgnacji osłabionych włosów i skóry głowy. Konieczna może też być modyfikacja codziennej diety i oczyszczenie organizmu.

Poprawa mikrokrążenia skóry głowy

Wypadanie włosów może być spowodowane różnymi czynnikami. Jednym z nich jest zanik mikrokrążenia skóry owłosionej. Powoduje to, że do cebulek włosów nie dociera odpowiednia ilość substancji odżywczych i tlenu. Z czasem taki stan prowadzi do osłabienia macierzy i przyspiesza wypadanie włosów. Problem polega na tym, że osłabiona i nieukrwiona skóra powoduje, że w miejscu, w którym powinien powstać nowy zalążek włosa nie dzieje się nic. Poprawa mikrokrążenia głowy to jeden z zabiegów, który rekomenduje się wszystkim, którzy mają problem z wypadającymi włosami.

Jednym z prostszych sposobów na pobudzenie krążenia owłosionej skóry głowy jest masaż. Można go wykonać we własnym zakresie. Wystarczy delikatnie masować skórę opuszkami palców. W trakcie automasażu można stosować różnego rodzaju olejki eteryczne, które są łatwo dostępne w aptekach i drogeriach. Chodzi o to, żeby jeszcze bardziej pobudzić krążenie. Niektóre olejki mają też przyjemne kojące działanie, ale nie powinno się ich stosować na podrażnionej skórze. Dość popularne są też odżywiające i pobudzające szampony i wcierki np. z rzepy.

Odżywianie cebulek włosów

Poprawa mikrokrążenie powoduje, że do skóry głowy i cebulek włosów dociera więcej substancji odżywczych i tlenu. To doskonale, ponieważ tylko prawidłowo odżywiona cebulka gwarantuje porost zdrowego włosa. Warto wiedzieć, że odżywianie cebulki można wspomóc miejscową aplikacją substancji odżywczych prosto na skórę głowy. To jeden z szybszych sposobów na dostarczenie brakujących składników i przywrócenie właściwej kondycji osłabionych cebulek i skóry głowy. Odżywiające wcierki i szampony z rzepy o charakterystycznym zapachu są bardzo skuteczne, ale jest też wiele innych preparatów do tego celu.

Można też przygotować wcierkę we własnym zakresie w domu. Jedna z popularniejszych to wcierka z soku z cebuli. Warzywo blenduje się, a później wyciska z niego sok, który następnie wciera się w skórę głowy. Wcierkę robi się podobnie jak masaż głowy. To raczej wklepywanie niż pocieranie, ale dobrze działa także kombinacja tych technik. Sok z cebuli to witaminy odżywiające cebulkę i skórę głowy oraz włos. Co więcej, sok z cebuli ma też działanie rozgrzewające, co dodatkowo pobudza wspomniane wcześniej mikrokrążenie. Wcierki robi się też z czosnku. W Internecie jest wiele przepisów, które warto sprawdzić, aby wybrać optymalny skład preparatu do przygotowania w domu dla siebie.

Oczyszczanie i nawilżanie skóry głowy

W przypadku gdy włosy wypadają, a skóra głowy jest podrażniona, trzeba też zadbać o jej skuteczne oczyszczenie. Podrażnienia mogą wynikać z infekcji bakteryjnych i grzybicznych lub z niedostatecznego nawilżenia skóry głowy. W takich okolicznościach dochodzi do osłabienia skóry, cebulek, wypadania włosów i problemu z porostem nowych. Oczyszczanie skóry głowy to bardzo ważne element kuracji. Warto przyjrzeć się bliżej swojemu szamponowi. Być może stosowany na co dzień środek powoduje skórne problemy na naszej głowie. Dobry szampon nie tylko myje, ale też nawilża skórę głowy. Nawilżanie można realizować także przez wspomniane wyżej odżywiające i rozgrzewające wcierki. Dostępne są też preparaty na bazie aloesu, które działają kojąco na podrażnioną swędzącą skórę głowy. Niezależnie od tego, jakiego preparatu się używa, trzeba pamiętać o spłukaniu go po upływie ok. 15 minut. Nawilżona i dobrze ukrwiona skóra głowy to więcej mocnych i zdrowych włosów.

Zdrowa dieta i suplementy

Dieta uboga w witaminy, minerały i inne wartościowe składniki odżywcze powoduje, że skóra głowy i włosy nie są właściwie odżywione. Warto zadbać o pożywienie i suplementy, które dają możliwość dostarczenia do organizmu odpowiednich ilości selenu, cynku, magnezu oraz witamin A i E. Ważne też jest nawadnianie się odpowiednią ilością czystej wody, która odpowiada m.in. za transport substancji odżywczych i oczyszczanie komórek. Warto rozważyć włączenie do diety dedykowanych suplementów, które mogą przyspieszyć dożywianie osłabionych cebulek i skóry głowy. Szukając preparatów, trzeba wybierać środki zawierające krzemionkę, aminokwasy siarkowe, cynk, biotynę, żelazo, kwas pantotenowy i wyciąg z pokrzywy.