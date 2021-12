50 zł za butelkę wódki - tyle po regularnych podwyżkach akcyzy w PL zapłacimy za "połówkę"

Rząd RP będzie regularnie podnosił ceny papierosów i alkoholu co roku, aż do 2027 roku

50 złotych za pół litra wódki w Polsce - taka sytuacja czeka nas już za kilka lat, ostrzegają przedstawiciele branży alkoholowej. Od stycznia 2022 roku rośnie akcyza na wódkę, wino, piwo i papierosy. Tani alkohol (i nie tylko!) w naszym kraju odchodzi do przeszłości...

W związku z podwyżką akcyzy od stycznia 2022 roku w Polsce podrożeją wyroby tytoniowe i alkoholowe. Akcyza na napoje wyskokowe zostanie zwiększona aż o 10 procent. Przypomnijmy, ostatnia zmiana wysokości akcyzy miała miejsce w 2019 roku. Jak potwierdził minister finansów Tadeusz Kościński w rozmowie z Polskim Radiem 24 przyszłoroczne podwyżki w 2022 roku będą kształtowały się w następujący sposób:

butelka wódki droższa o 1,50 złotego

butelka wina droższa o 16 groszy

puszka piwa droższa o 6 groszy

paczka papierosów droższa o 30 groszy

O ile wzrośnie akcyza w Polsce w 2022 roku?

Dlaczego polskie władze zdecydowały się na podwyżkę akcyzy? "Inicjatywa związana jest z potrzebą przygotowania się na podwyżkę minimum UE dla wyrobów tytoniowych, oraz wprowadzenia na poziomie UE opodatkowania dla wyrobów nowatorskich. W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną. Zmiana ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych" - czytamy w oficjalnym uzasadnieniu.

Ale to jeszcze nie wszystko - później, każdego roku, aż do 2027 roku, akcyza będzie stopniowo zwiększana o kolejne 5 procent w skali rok do roku. Oznacza to, że przez sześć kolejnych lat ceny alkoholi i papierosów będą szły ciągle w górę. W tym miejscu wypada zapytać - jak bardzo? Jaką cenę ostatecznie osiągną? W ocenie prezesa Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy Witolda Włodarczyka cena półlitrowej butelki wódki może dobić aż do 50 złotych! Dodajmy, że w chwili obecnej koszt zakupu przeciętnej "połówki" wynosi około 22 złote.

Dodajmy, że podwyżki samej akcyzy to jedno, natomiast realny wzrost półkowych cen wódki i innych używek to drugie. Według analityków branży alkoholowej od nowego roku ceny najtańszych wódek mogą wzrosnąć aż o jedną czwartą, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki! "Cena na półce sklepowej półlitrowej butelki 40 proc. czystej wódki może być wyższa nawet o około 5 zł. W przypadku produktów za około dwadzieścia złotych jest to wzrost na poziomie około 25 proc." - komentuje dla portalu "SpidersWeb" Aleksandra Przybylak, dyrektor finansowa w IMA Polska.

Cena wódka zależna jest od mnóstwa różnych czynników, w tym cen zbóż, energii elektrycznej, gazu czy paliw. W górę idą zarówno koszty produkcji, jak i koszty pracy, o szalejącej w kraju inflacji nie wspominając. O tym, ile musimy wysupłać z własnej kieszeni, aby dokonać zakupu mają wpływ takie detale, jak... cen szkła!

50 zł za półitrową butelkę wódki? Takie są prognozy przedstawicieli branży

Czy to koniec czasów (względnie!) taniego alkoholu w Polsce? Bardzo wiele na to wskazuje. A jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Bardzo chętnie je poznamy. Piszcze do nas i na naszym profilu na FB!