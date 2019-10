Najgrubszy człowiek świata - kolejne operacje Paula Masona będą kosztować NHS aż 100 tysięcy funtów

Fot: Facebook

100 tysiecy funtów - tyle właśnie kosztować będą kolejne operacje mężczyzny, który niegdyś uchodził za najgrubszego człowieka świata i przeprowadził się z USA do UK. Nie ukrywał przy tym, że zrobił to ze względu na dostępność opieki zdrowotnej...

W roku 2014 Brytyjczyk wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał tam wraz ze swoją partnerką, ale po pięciu latach przebywania za Oceanem postanowił jednak wrócić do UK. Po tym jak udało mu się zbić wagę, znów mocno przytył. Po powrocie na Wyspy postanowił zmienić swoje życia i wrócić do lepszej formy. Paul Mason, były listonosz z Suffolk, miał o tyle łatwiej, że opieka zdrowotna w UK stoi na wiele wyższym poziomie, jest znacznie bardziej dostępna i mężczyzna jest do niej uprawniony tylko dlatego, że jest Brytyjczykiem.

Dodajmy, że wszyscy w ramach NHS dokładamy się do jego walki z otyłością.

CZYTAJ TAKŻE: Wyciekł tajny plan rządu UK dotyczący rozwiązania kwestii granicy w Irlandii! Ale w kuluarach mówi się, że „nie ma on szans powodzenia”

Opieka pana Masona kosztowała już brytyjskiego podatnika łącznie 1,5 miliona funtów. W chwili obecnej znajduje się on na garnuszku państwa. W ramach świadczeń Universal Credit pobiera 71 funtów tygodniowo, ale ma nadzieję, że suma ta wzrośnie, gdy zacznie ubiegać się o świadczenia inwalidzkie. Mężczyzna zapewnia, że poważnie myśli o utracie wagi i przestał jeść dużo wysokokalorycznych potraw.

Dodajmy, że pewnym momencie, gdy ważył ponad 440 kilogramów, dziennie musiał jeść 20 000 kalorii. Było ciężko, ale dzięki kilku operacjom i przejściu na dietę w pewnym momencie zbił wagę do 120 kilogramów.

GORĄCY TEMAT: Bułgarski przestępca pracujący w UK ma zostać sprowadzony do... Polski

Niestety, obecnie jego stan zdrowia znowu się pogorszył, a waga podwyższyła. Jak przyznaje w rozmowie z portalem "The Daily Mirror" NHS uratowało mu życie - i to niejednokrotnie. Bez brytyjskiej służby zdrowia mężczyzna już prawdopodobnie by nie żył. - Jestem zdeterminowany, aby odzyskać moje zdrowie, więc nie zawiodę ich. Potrzebuję jedynie, aby pomogli mi ten jeden ostatni raz - komentował Mason. 59-latek wymaga kilku operacji. Konieczne jest wszczepienie endoprotez kolan i bioder, a także serii operacji związanych z jego przepukliną.

Całkowity koszt oszacowani na 100 tysięcy funtów.