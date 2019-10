Wyciekł tajny plan rządu UK dotyczący rozwiązania kwestii granicy w Irlandii! Ale w kuluarach mówi się, że „nie ma on szans powodzenia”

Fot. Getty

Irlandzka telewizja RTE twierdzi, że rząd UK ma nową propozycję dla Unii Europejskiej ws. granicy w Irlandii. Z tajnych dokumentów ma wynikać, iż Londyn chciałby ustanowienia specjalnych miejsc odpraw celnych w odległości 5-10 mil na południe i na północ od granicy.

Rząd UK od samego początku obiecywał, że w związku z Brexitem na granicy między Irlandią i Irlandią Północną nie powstanie żadna fizyczna granica. Tymczasem z tajnych dokumentów, do których dotarli dziennikarze irlandzkiej telewizji RTE wynika, że Londyn chciałby wprowadzić specjalne miejsca odpraw celnych, tylko nie na samej granicy, ale w odległości 5-10 mil od niej. Przedsiębiorcy podróżujący z Irlandii do Irlandii Północnej lub na odwrót mieliby jednak wybór – mogliby oni albo przystać na kontrolę celną swoich towarów w jednym z takich punktów, albo mogliby zaopatrzyć swoje ciężarówki w system zezwalający na ich elektroniczne śledzenie w ramach tzw. „tranzytu online”.

Nieoficjalna propozycja rządu z miejsca spotkała się jednak z lawiną krytyki. Przewodnicząca Sinn Féin Mary Lou McDonald stwierdziła, że plany Londynu w zakresie ustanowienia tych specjalnych miejsc odpraw celnych są „absolutnie nie do przyjęcia”, natomiast Colum Eastwood z Social Democratic and Labour Party w Irlandii Północnej zaznaczył, że to nie ma znaczenia, czy miejsca odpraw znajdą się 5 czy 10 mil od granicy, ponieważ „obecność fizycznej kontroli doprowadzi do wyzwań gospodarczych i w zakresie bezpieczeństwa, które są nie do zaakceptowania”.

W sprawie negatywnie wypowiedział się także Sir Keir Starmer, minister ds. Brexitu w gabinecie cieni. - [Plany rządu] stanowiłyby ogromne obciążenie administracyjne dla firm i musiałyby polegać na technologii, która jeszcze nie istnieje. A co najważniejsze, plany te są wsteczne w stosunku do zobowiązań złożonych mieszkańcom Irlandii Północnej dwa lata temu, że nie będzie powrotu twardej granicy, ani żadnych kontroli – zaznaczył Starmer.

