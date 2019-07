Najbardziej znienawidzony landlord w UK okradziony. Odmówił wynajmu hydraulikom, ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom i osobom „kolorowym”

Fergus Wilson zyskał miano „najbardziej znienawidzonego landlorda” w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna zakazał agencji wynajmowania swoich mieszkań ofiarom przemocy domowej, hydraulikom oraz „kolorowym”. Okazało się, że niedawno jego prywatny dom został okradziony, a za informacje o złodziejach wyznaczył nagrodę w wysokości 10 000 funtów.

70-letni landlord stał się milionerem za sprawą swojego imperium składającego się z 1 000 nieruchomości. Niestety sława Fergusa Wilsona nie dodaje mu wdzięku. Mężczyzna trafił do sądu w 2017 roku za to, że zakazał agencji wynajmowania jego mieszkań „kolorowym” ludziom, gdyż nie podobał mu się zapach curry, który często łączył się z ich preferencjami kulinarnymi.

W innych mailach pisanych przez niego do swoich agentów nieruchomości, które wyciekły do mediów, zakazywał także wynajmu mieszkań ofiarom przemocy domowej, samotnym rodzicom, pracownikom zatrudnionym na kontraktach zerowych czy hydraulikom.

Wilson próbował bronić swojej polityki na łamach tabloidu „The Sun”:

- Szczerze, mamy za dużo kolorowych ludzi. Istnieje problem z kolorowymi konkretnego typu – tymi, którzy spożywają curry – zapach przebija się aż do dywanów.

Po tym, jak Wilson został okradziony we własnym mieszkaniu, wysłał list do Kent Police, w którym oskarżył o kradzież „mężczyznę z Rumunii”, jednak nie był w stanie przedstawić na to żadnych dowodów. Rzecznik policji w Kent potwierdził, że oficerowie badają sprawę.

