Landlordzi nie chcą wynajmować mieszkań imigrantom. Powodem jest "wrogie środowisko" stworzone przez Sajida Javida

Mniejszości w Wielkiej Brytanii są narażone na problemy z wynajęciem mieszkań ze względu na politykę prowadzoną przez rząd. W zamyśle twórców miała ona pomóc w pozbyciu się różnic na tle rasowym.

Mniejszości narodowe w Wielkiej Brytanii długo są już narażane na dyskryminację ze względu na pochodzenie. Polityka prowadzona przez Sajida Javida miała pomóc w pozbyciu się tego problemu, jednak tak się nie stało, ponieważ wciąż pojawiają się przypadki, w których landlordzi nie chcą wynajmować mieszkań "czarnym i Irlandczykom".

Oczywiście trzeba zdać sobie sprawę, że postawa niektórych landlordów po prostu nigdy się nie zmieni i zawsze będą zdarzały się takie przypadki. Na przykład Fergus Wilson stwierdził, że nie chce wynajmować mieszkania "kolorowym", ponieważ mieszkanie po nich "cuchnie przyprawą curry". Brytyjski dziennik "Metro" obarcza winą za takie przypadki brytyjskie prawo "righ to rent", które nakazuje landlordom przeprowadzić kontrolę dokumentów swoich najemców. Jeśli tego nie zrobią, to grozi im nawet 5 lat więzienia.

Taka polityka sprawia, że landlordzi automatycznie wolą wynająć mieszkanie czy pokój osobom, które nie są imigrantami, ponieważ zależy im na szybkim wynajmie. Takie rozwiązanie jest mniej dla nich problematyczne. Sprawdzenie wszystkich dokumentów zajmuje natomiast dużo czasu. Sytuacja pogarsza się w momencie, kiedy Home Office przeciąga sprawę lub popełni błąd odsyłając informację landlordowi.

Rząd twierdzi, że procedura sprawdzania dokumentów jest prosta, ale sprawę w istocie komplikuje fakt braku bazy danych choćby imigrantów z krajów Unii Europejskiej, co z pewnością ułatwiłoby kontrolę. Mimo szumnych zapowiedzi rządu, dziennikarze "Metro" twierdzą, że "w tej sprawie tak na prawdę nic się nie zmieniło".

Imigranci i wszystkie osoby "wyglądające na obcokrajowców" w Wielkiej Brytanii widzą, że rynek nieruchomości się dla nich zamyka. To może prowadzić do decyzji o powrocie do ojczyzny.