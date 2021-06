Nad Wyspy nadciągają upały. Ale zanim to nastąpi…

Synoptycy zapowiadają powrót upałów. Temperatury na Wyspach mają wzrosnąć do 30 stopni Celsjusza, jednak zanim to nastąpi, czeka nas jeszcze bardzo deszczowy weekend i początek przyszłego tygodnia.

Po wyjątkowo deszczowej pogodzie w ostatnich dniach sam początek weekendu ma być relatywnie suchy, niestety sytuacja ta potrwa krótko, a nad Wielką Brytanię nadciągną obfite opady, które utrzymają się jeszcze na początku przyszłego tygodnia. Synoptycy mają dla nas jednak dobre informacje dotyczące początku lipca.

Kiedy przyjdą upały?

Na początku czerwca mieszkańcy Wysp mogli cieszyć się najcieplejszymi dniami w tym roku, jednak ten tydzień jest o wiele mniej łaskawy. Dominują w nim gwałtowne burze, ulewne deszcze i porywiste wiatry. Synoptycy twierdzą jednak, że upały nadchodzą i możemy spodziewać się ich na początku lipca. W ciągu najbliższych dni temperatury w UK zaczną powoli rosnąć, a w pierwszym tygodniu lipca osiągną już poziom 30 stopni Celsjusza. Z prognoz wynika, że 5 lipca upały wystąpią już w wielu rejonach kraju, a z rekordami temperaturowymi możemy mieć do czynienia we wtorek, 6 lipca.

Deszczowy weekend

W piątek wieczorem mieszkańcy wschodniego Londynu byli świadkami dużych wyładowań atmosferycznych i towarzyszącego im silnego wiatru, który wywołał ogromne zniszczenia w dzielnicy Barking. Zburzone ogrodzenia, uszkodzone dachy domów czy podtopione samochody - to wszystko mogliśmy zobaczyć na nagraniach robionych przez przerażonych mieszkańców.

Synoptycy twierdzą, że w ten weekend pogoda poprawi się tylko na chwilę, a na południu pojawią się obfite opady i potrwają one do poniedziałku. We wtorek z kolei sytuacja zacznie się powoli poprawiać i zacznie się robić cieplej. Temperatura wzrośnie do 23 stopni, a w środę do 24 stopni Celsjusza.