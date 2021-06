Tornado we wschodnim Londynie! Gwałtowne burze, wiatry i ulewy wywołały zniszczenia w stolicy [zdjęcia]

fot. Twitter

W piątek wieczorem przez londyńską dzielnicę Barking przetoczyło się ‘tornado’. Gwałtowne burze, wiatr i ulewy doprowadziły do poważnych uszkodzeń sieci energetycznej, ulic, samochodów i nawet domów.

Zjawisko, które pojawiło się w piątek wieczorem we wschodnim Londynie mieszkańcy opisują jako „tornado”. Met Police powiedziało, że gwałtowne burze i wiatry uszkodziły domy, drogi, samochody, a nawet dachy domów w dzielnicy Barking.

Policja została wezwana około godziny 19:20 w piątek do dzielnicy Barking w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi przewróconych murów, ogrodzeń, uszkodzeń samochodów oraz domów.

29-letnia mieszkanka dzielnicy, Kiran Bhangal powiedziała, że „nagle zerwał się bardzo gwałtowny wiatr”, który zaczął zabierać ze sobą słupki ogrodzeniowe, śmieci, gruz i rozrzucał je „wokoło, jak tornado”.

- To było naprawdę szokujące. Wyjrzałam przez okno mojej córki na nasz ogród, w którym zostało oderwane ogrodzenie i powaliło się drzewo. Śmieci i torby plastikowe latały wszędzie, jakby to było tornado. Przerażające było to, że rozrzucane były ciężkie przedmioty – powiedziała kobieta.

W związku z „tornadem” policja odebrała wiele zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców. Mieszkańcy Barking dzielili się zdjęciami i nagraniami tego zjawiska na Twitterze.

„Tornado” nie trwało długo, jak twierdzi Bhangal – zaledwie „parę minut”, jednak zostawiło po sobie poważne zniszczenia na „sześciu lub siedmiu ulicach”. Gdy wichura ustąpiła i kobieta wyszła z domu, zauważyła, że w niektórych domach zostały uszkodzone dachy, wybite okna, nie mówiąc już o zniszczonych samochodach. Na miejscu byli już strażacy i policja. Jak stwierdzono – nikt nie odniósł obrażeń.

Grahame Madge z Met Office powiedział później:

- Tego wieczoru służby ratunkowe w stolicy zareagowały na ‘pogodowe’ zdarzenie koło godziny 19:20. Najprawdopodobniej było to tornado, jednak nie możemy tego potwierdzić w tej chwili. Tornada są rzadkie w Wielkiej Brytanii, ale występują około 35 razy każdego roku, najczęściej w czasie burz. Tego wieczoru powoli przesuwająca się burza przyniosła bardzo obfite deszcze, wyładowania atmosferyczne i wiatr w północno-wschodnim Londynie, południowym Essex oraz na północy Kent.

5 minutes of carnage in #Barking



Thank God no fatalities - The community spirit here is better than great!#barkingtornado#thewanderinglondonerpic.twitter.com/ERswPISZ9M