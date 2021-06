Oto 5 sposobów na tanie wakacje. Jak można zaoszczędzić i nie stracić?

Podróżowanie za granicę wiąże się wprawdzie z ryzykiem poddania się kwarantannie po powrocie na Wyspy, jednak nie przeszkadza to mieszkańcom UK planować wakacji. Ci, którzy nie chcą ryzykować, nastawieni są na zwiedzanie Wielkiej Brytanii. Jak jednak w obu tych przypadkach zaoszczędzić na wydatkach?

Obecnie wszelkie wyjazdy na wakacje z UK obarczone są dużym ryzykiem, z którym związane są także większe koszty i straty finansowe w przypadku, gdy będziemy zmuszeni odwołać lub skrócić nasz pobyt za granicą ze względu na zmiany wprowadzane przez brytyjski rząd w listach green, amber i red. Są jednak sposoby na to, aby zabezpieczyć się przed stratami finansowymi, jak również na to, aby zmniejszyć koszty związane z wyjazdem zarówno zagranicznym jak i lokalnym.

5 sposobów na tanie wakacje

Pierwszym sposobem, dzięki któremu unikniemy wyższych kosztów związanych z wakacjami jest nasze nastawienie do ewentualnej zmiany lokalizacji. W przypadku gdy wybrane przez nas miejsce na spędzenie wakacji cieszy się większym zainteresowaniem, musimy się liczyć także z większymi kosztami związanymi z wyprawą do niego jak i pobytem. Powinniśmy mieć zatem alternatywę, którą może być inne miejsce, które nie cieszy się aż takim zainteresowaniem turystów, jednak jest nadal atrakcyjne.

Ponadto rezerwacja z odpowiednim wyprzedzeniem miejsca zakwaterowania, które będzie znajdowało się dalej od plaży czy centrum miasta, także może wpłynąć korzystnie na nasz budżet.

Naczelna zasada, aby nie narazić się na straty finansowe w tych niepewnych czasach związanych z podróżowaniem zagranicznym, jest taka, aby płacić za wakacje kartą kredytową, nawet jeśli mamy gotówkę. Daje nam to dodatkową ochronę zgodnie z 75. paragrafem Ustawy o Kredycie Konsumenckim. Jeśli cokolwiek pójdzie źle – np. nasze wakacje zostaną odwołane lub nasze biuro podróży zawiedzie, otrzymamy zwrot poniesionych kosztów właśnie dzięki karcie kredytowej. Ochronę mamy zapewnioną przy zakupach od 100 do 30 000 funtów. Nie dotyczy to jednak kart debetowych, o czym należy pamiętać.

Kolejną zasadą tanich wakacji jest wybranie tańszych dni na podróż. Badania pokazują, że najtańszymi dniami na rezerwowanie lotów online są czwartki i niedziele. Z kolei na zakwaterowanie i wykwaterowanie najlepszym dniem są niedziele.

Znalezienie najkorzystniejszych finansowo opcji wakacyjnych wymaga cierpliwości w poszukiwaniach, jednak warto przeznaczyć na nie więcej czasu, zwłaszcza że do wszystkich informacji mamy obecnie dostęp online.