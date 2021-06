Na rozpatrzenie wniosków o przyznanie Settled Status wciąż czeka ponad 300 000 imigrantów z UE

Fot. Getty

Najnowsze statystyki pokazują, że na decyzję ws. przyznania statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej czeka jeszcze ponad 300 000 imigrantów z UE. A termin składania wniosków o uregulowanie prawa do pobytu w UK mija już z dniem 30 czerwca.

Ze wstępnych danych przekazanych przez Home Office wynika, że do końca maja wpłynęło ponad 5,6 mln (dokładnie 5 605 800) wniosków dotyczących przyznania Settled Status lub Pre– settled Status. Od momentu uruchomienia programu EU Settlement Scheme w marcu 2019 r., ponad 5,2 mln (dokładnie 5 271 300) aplikacji zostało rozpatrzonych, co oznacza, że na decyzję w tej sprawie wciąż czeka jeszcze ponad 300 000 obywateli krajów UE (dokładnie 334 500 ludzi). Nie jest pewne, czy wszystkie wnioski uda się rozpatrzeć do końca czerwca, ale, jak wielokrotnie zapewniał Minister ds. Imigracji Kevin Foster, osoby, które zaaplikowały o uregulowanie swojego statusu w terminie, nie będą miały żadnych problemów w związku z otrzymaniem odpowiedzi od Home Office już po 30 czerwca.

Ile zajmuje rozpatrzenie wniosku o Settled Status?

Według urzędników Home Office, rozpatrzenie wniosku dotyczącego przyznania statusu osoby osiedlonej lub tymczasowo osiedlonej zajmuje pięć dni roboczych. Jednak jeśli dokumentacja nie jest pełna, a od osoby aplikującej wymagane są jeszcze dodatkowe dokumenty, to rozpatrzenie wniosku może zająć znacznie więcej czasu. Kevin Foster opisał niedawno program EU Settlement Scheme jako „niezwykłe osiągnięcie mające na celu zabezpieczenie praw obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii” i zaapelował do wszystkich osób, które jeszcze nie uregulowały swojego prawa do pozostania na Wyspach, podejmowania pracy i korzystania z szerokiej gamy świadczeń, „o złożenie wniosku przed dniem 30 czerwca”. Minister dodał także, że Home Office zrobi wszystko, co w jego mocy, w przeciągu najbliższych dwóch tygodni, by pomóc uregulować status osobom potrzebującym wsparcia".