Gospodarstwa domowe w Anglii będą miały nawet siedem koszy do zbierania odpadów! Dlaczego tak dużo?

Fot. Getty

Rząd brytyjski chce ujednolicić zbiórkę odpadów, tak, aby do roku 2023/24 wyglądała ona tak samo w całym kraju. A to oznacza, że gospodarstwa domowe będą się musiały zaopatrzyć w nawet siedem różnych pojemników na śmieci.

Znacjonalizowanie zbiorki odpadów w Anglii w ramach ustawy Environment Bill może przynieść dalsze zmiany w zakresie zbierania śmieci przez mieszkańców. Rząd zamierza bowiem ujednolicić zbiórkę odpadów, tak, aby do roku 2023/24 wyglądała ona tak samo w całym kraju. Zgodnie z planem gospodarstwa domowe mają posiadać cztery oddzielne pojemniki na suche surowce wtórne – szkło, metal, plastik, papier i karton, a także osobne pojemniki na odpady ogrodnicze, odpady spożywcze i śmieci niepodlegające recyklingowi. To oznacza aż siedem rożnych pojemników na odpady, na co, jak zauważa District Councils’ Network (rada, która skupia 183 councile w Anglii), wiele rodzin zwyczajnie nie ma miejsca. DCN dodaje, że jeszcze nigdy mieszkańcy Anglii nie musieli wyposażać swoich domów w tak dużą liczbę koszy na śmieci i obawiają się, że ludzie zwyczajnie się zbuntują przed takim rozwiązaniem. Radni niektórych councilów mówią też wprost, że cała ustawa dotycząca nowej zbiórki śmieci nie została zwyczajnie należycie przemyślana.

Jak obecnie wygląda zbiórka śmieci w UK?

Obecnie większość z 341 councilów w UK odbiera śmieci co dwa tygodnie z powodu cięć w budżecie, a tylko 67 władz lokalnych jest w stanie prowadzić odbiór cotygodniowy. Z kolei zgodnie z nowym planem rządu, szkło, odpady spożywcze i śmieci nadające się do recyklingu mają być do 2023 r. odbierane z domów raz w tygodniu, co, według ekspertów, może doprowadzić do opóźnień w odbiorze nawet 15,5 mln ton zwykłych śmieci rocznie. – Propozycje te są słabo przemyślane – spowodują kosztowny chaos i zamieszanie w całym kraju. Zamiast standaryzować zbiórkę odpadów, lokalne społeczności powinny mieć możliwość decydowania, co jest dla nich najlepsze – zaznaczył Cllr Dan Humphreys z DCN.