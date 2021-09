Na Heathrow znów gigantyczne kolejki. Lotnisko krytykuje Border Force za przedłużające się kontrole

Fot. Twitter/@AdinaChirodea

Gigantyczne kolejki znów zalały londyńskie lotnisko Heathrow. Władze portu przepraszają za opóźnienia i krytykują Border Force za zbyt małą liczbą funkcjonariuszy do prowadzenia sprawnych kontroli imigracyjnych.

Z powodu końca wakacji letnich, wielu mieszkańców UK właśnie w ten weekend wraca na Wyspy z urlopowych wojaży. Dla brytyjskich lotnisk oznacza to wzmożony ruch lotniczy i tłumy na lotniskach.

Koniec wakacji. Gigantyczne kolejki na Heathrow

Największe tłumy są jak zwykle na najbardziej ruchliwym brytyjskim lotnisku. Internet obiegły zdjęcia gigantycznych kolejek na Heathrow, gdzie stłoczeni w ciasnych korytarzach podróżni są zmuszeni czekać nawet kilka godzin na kontrole paszportowe. W kolejkach stoją wszyscy – nawet rodziny z dziećmi.

Według doniesień portalu „Metro” w wielkich kolejkach do kontroli paszportowej na lotnisku Heathrow miała stać między innymi kobieta w ciąży, a pewnemu mężczyźnie zrobiło się już tak słabo, że zemdlał. Niektóre zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych pokazują, jak personel rozdaje czekającym wodę.

@HeathrowAirport There are people collapsing in Terminal 5 Arrivals due to overcrowding and no ventilation. Some Covid secure measures… pic.twitter.com/R9ojl6YMed — Adina Chirodea (@AdinaChirodea) September 3, 2021

Podróżni, stojący w ogromnych kolejkach, narzekają na sytuację głównie na Twitterze, wskazując na słabą wentylację, tłumy ludzi i opóźnienia. Niektórzy zwracają też uwagę, że pomimo iż na lotniskach w UK dystans społeczny wciąż obowiązuje, stłoczeni w kolejkach ludzie mają poważne trudności z jego przestrzeganiem.

@HeathrowAirport What’s the expected time spent at immigration for flights landing at 7 am ? Need to pick my brother but don’t wanna wait for 5 hours at the airport — Rohan Moona (@RohanMoona27) September 4, 2021

Hi there, unfortunately, we are unable to provide information in regards to immigration queue times on behalf of UK Border Force, who operate and manage our immigration halls. — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 4, 2021

Jak podaje BBC, lotnisko przeprasza za wszelkie niedogodności i opóźnienia, a jednocześnie winę za chaos przerzuca na Border Force. Zdaniem władz Heathrow, czas oczekiwania na kontrolę graniczną jest „nie do zaakceptowania”, a jego długość wynika z braku odpowiedniej liczby funkcjonariuszy - przede wszystkim do przeprowadzania kontroli imigracyjnych na lotnisku.