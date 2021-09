Ryanair przewiduje wzrost liczby pasażerów jesienią i dodaje 14 tras z Londynu tej zimy

Największy tani przewoźnik lotniczy w Europie twierdzi, że obsłuży aż 10,5 mln pasażerów miesięcznie do listopada, czyli około 5 proc. więcej niż zapowiadał miesiąc temu. Ryanair liczy na to, że tegoroczna jesień będzie dla niego lepsza niż lato pod względem liczby pasażerów, a na zimę dodaje 14 nowych tras z londyńskich lotnisk.

Szef Ryanaira, Michael O’Leary powiedział, że oczekuje wzrostu liczby pasażerów do poziomu sprzed pandemii następnego lata. Ponadto poinformował o dodatkowych 14 nowych trasach z Londynu tej zimy.

Wzrost liczby pasażerów jesienią

- Wydaje nam się, że wracamy do formy, nie tylko tutaj w UK, ale także w Europie… Widzimy duże możliwości wzrostu i tylko my mamy nowe dostawy samolotów, które przyjmą ten wzrost. Możemy zbliżyć się do 11 mln [pasażerów] w październiku (…). Uważamy, że wrócimy do poziomu sprzed pandemii w listopadzie-lutym i następnego lata znacznie już przekroczymy liczby sprzed pandemii – powiedział pełen optymizmu O’Leary.

W lipcu Ryanair poinformował, że obsłuży 100 mln pasażerów w czasie roku finansowego do marca 2022 w związku ze wzrostem rezerwacji po poluzowaniu restrykcji dotyczących podróży. Ponadto tanie linie podały, że będą musiały zatrudnić 2 000 pilotów w ciągu następnych trzech lat w ramach odbudowy po pandemii.

Nowe trasy Ryanaira

O’Leary poinformował we wtorek również o dodaniu 14 nowych tras z Londynu tej zimy – siedmiu ze Stansted, sześciu z Luton oraz jednej z Gatwick do Malagi. A także stworzeniu 500 nowych etatów dla pilotów, załogi i inżynierów na lotniskach w Londynie.

Z właściwym dla siebie sarkazmem O’Leary podsumował także Brexit:

- Wszystkie czołowe postacie polityczne, które powiedziały, że pieniądze wrócą z UE i nie będzie żadnych barier w handlu, zostały całkowicie potwierdzone. Łańcuchy dostaw się zepsuły, nie macie wystarczającej liczby pie***lonych kierowców, nikt nie chce zbierać owoców – a tymczasem Michael Gove skacze na imprezie w Aberdeen. Nienawidzę mówić, że wam to mówiliśmy, ale mówiliśmy wam to.