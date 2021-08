Nowa trasa Ryanaira między Polską a UK. Dodatkowe loty aż trzy razy w tygodniu

Fot. Getty

Ryanair rozszerzył swoją siatkę połączeń o nową trasę między Wielką Brytanią a Polską. Ile razy w tygodniu i w jakich godzinach polecimy?

W harmonogramie lotów tanich linii lotniczych Ryanair pojawiło się nowe połączenie, z którego zadowoleni mogą być szczególnie Polacy z UK. Nowa trasa Ryanaira łączy Kraków i Newcastle.

Nowa trasa Ryanaira z Anglii do Polski

Loty odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i niedziele - w obie strony. Z Polski do Anglii loty wyglądają następująco. We wtorki i czwartki z Krakowa do Newcastle samolot Ryanair startuje o godzinie 7:00, a w Newcastle ląduje o 8:35. Z kolei w niedziele z Krakowa Ryanair wylatuje o godzinie 14:55 i kończy trasę w Newcastle o godzinie 16:30.

Z kolei w drugą stronę, czyli z Anglii do Polski, loty przewidziano następująco. We wtorki i czwartki samolot startuje z Newcastle o godzinie 9:00, a ląduje w Krakowie o 12:35. Natomiast w niedziele start Ryanaira z Newcastle zaplanowano na 16:55, a lądowanie w Krakowie na 20:30. Wszystkie powyższe godziny podano według czasu lokalnego.

Oprócz wprowadzenia nowej trasy z Krakowa do Anglii (i z powrotem), Ryanair zaplanował także aż 12 nowych połączeń z Newcastle na przyszłe wakacje, zwiększając tym samym liczbę połączeń z 7 do 19. Oznacza to, że latem 2022 z Necastle będzie można polecieć między innymi do Mediolanu czy Rygi. W celu zwiększenia wydajności, Ryanair planuje także ulokować w Newcastle dodatkową załogę i kolejny samolot.