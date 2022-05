Na Downing Street 10 panuje "kultura braku szacunku" dla ochroniarzy i osób zajmujących się sprzątaniem

Oprócz wątków związanych z łamaniem restrykcji covidowych na Downing Street 10, w raporcie Sue Gray znalazły się również informacje dotyczące tego, w jaki sposób politycy i służba cywilna traktują "zwykłych" pracowników - ochroniarzy i personel zajmujący się sprzątaniem.

Okazuje się, że osoby z najwyższych szczebli brytyjskie władzy oraz służba cywilna ma na swoim koncie liczne przypadku "niedopuszczalnego" traktowania pracowników ochrony i osób, zajmujących się sprzątaniem obiektów rządowych. Ochroniarze i sprzątacze, którzy pracują w budynkach rządowych, będą protestować przeciwko "kulturze braku szacunku" panującej Whitehall. Jak czytamy na łamach raportu Sue Gray "niektórzy pracownicy byli świadkami lub byli narażeni w pracy na zachowania, które ich zmartwiły". "Uświadomiono mi wiele przykładów braku szacunku i złego traktowania pracowników ochrony i sprzątania. To było nie do przyjęcia" - dodaje urzędniczka. W związku z tą sytuacją, ochroniarze i sprzątacze organizują protest. Demonstracja odbędzie się w piątek o 17:30 i zostanie zorganizowana przez United Voices of the World (UVW).

Chamstwo na Downing Street 10

Jak czytamy na łamach "The Independent" UVW reprezentuje sprzątaczy i sprzątaczki zatrudnianych przez zewnętrzne firmy w obiektach Ministerstwie Sprawiedliwości. Związek walczy o podniesienie stawek do London Living Wage oraz prawa do "sick pay". O tym, że ich sytuacja jest poważna, niech świadczy przypadek Emanuela Gomesa. Mężczyzna zmarł z podejrzeniem zakażenia się Covid-19 w kwietniu 2020 roku. Nie miała prawa iść na chorobowe i został po prostu zmuszony do przyjścia do pracy.

Związkowy z UVW twierdzą, że tak właśnie wygląda ich codzienność. Nie dość, że są kiepsko opłacani, to jeszcze nie mają wielu praw pracowniczych. Często muszą stawiać się do pracy pomimo choroby. Jak podkreśla Florencio Hortago, sprzątacz w Ministerstwie Sprawiedliwości i członek UVW, ich codziennością jest całkowity brak szacunku ze strony urzędników i polityków.

Politycy i urzędnicy nie mają szacunku dla sprzątaczy i ochroniarzy

Z kolei Petros Elia, sekretarz generalny UVW, dodaje, że złe traktowanie wielu z tych pracowników jest równoznaczne z dyskryminacją rasową. Zwracał uwagę, że oburzającym jest fakt, iż oczekuje się od personelu sprzątającego, że będzie robił porządek po uczestnikach nielegalnych imprez.

"To, z czym boryka się wielu z tych zewnętrznych pracowników, to dyskryminacja rasowa, którą Employment Tribunal stwierdził niedawno w sprawie sprzątaczek londyńskich Royal Parks" - dodawał Elia.