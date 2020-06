MSZ podaje aktualne warunki wjazdowe do poszczególnych krajów Europy z Polski

Grafika: Twitter Polak za Granicą

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało aktualne warunki wjazdowe do poszczególnych krajów w Europie. Z Polski wciąż do niektórych krajów nie da się wjechać, a w przypadku innych, po przekroczeniu granicy konieczne jest odbycie kwarantanny. Oto szczegółowe informacje na ten temat.

Przypomnijmy, od 17 czerwca miał zostać wznowiony pasażerski ruch lotniczy między Polską a Wielką Brytanią. Jednak kilka godzin przed wejściem w życie nowych przepisów (!!!), polski rząd jednak zmienił decyzję. Rozporządzenie miało wejść w życie z dniem dzisiejszym, jednak zaledwie cztery godziny przed czasem Rada Ministrów zmieniła swoją decyzję. Z pozwolenia na wznowienie lotów wykluczono Wielką Brytanię, Irlandię Północną, Szwecję oraz Portugalię. Więcej na ten temat przeczytasz w tym artykule: PILNE! Zakaz lotów do i z Wielkiej Brytanii przedłużony. Zobacz nowy termin wznowienia połączeń między Polską a UK.

A jak wygląda sytuacja Polaków, którzy planują przekroczyć granicę w Europie? Według aktualnych informacji udostępnionych przez MSZ rzecz ma się następująco:

Granice są już otwarte (i nie obowiązuje kwarantanna) w: Niemczech, Szwecji, na Litwie, Łotwie, w Estonii, na Ukrainie, w Belgii, Holandii, Austrii, Portugalii, Włoszech, Szwajcarii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Albanii.

Granice pozostają zamknięte lub po wjeździe do kraju czeka nas 14-dniowa kwarantanna w: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Norwegii, Rumunii, Słowenii, na Białorusi, w Mołdawii, w Czarnogórze, Macedonii Północnej, na Malcie i na Węgrzech.

Co z pozostałymi krajami Europy? Wjazd do nich jest możliwy, ale pod różnymi warunkami:

Francja: wymagana jest deklaracja celu podróży według przygotowanego wzoru oraz deklaracja o niewykazywaniu objawów zakażenia COVID-19 i braku kontaktu z osobą zakażoną.

Dania: wymagany jest uzasadniony powód wjazdu. Do kraju nie można wjechać w celach turystycznych. Granice duńskie zamknięte są do 31 sierpnia. Wjechać do kraju mogą osoby m.in. mające legalny pobyt w Danii lub stałe zatrudnienie w Danii, mające małżonka zamieszkującego w Danii.

Finlandia: część kontroli granicznych została zniesiona, ale trzeba liczyć się z koniecznością rozmowy z funkcjonariuszem fińskiej Straży Granicznej. Polskie władze zalecają również posiadanie odpowiednich dokumentów, którymi dobrze uargumentujemy potrzebę wjazdu do kraju.

Czechy: ruch turystyczny został wznowiony, a Polska według Czechów to kraj niskiego ryzyka, przez co przekraczając granicę nie trzeba przedkładać żadnych dokumentów. Niemniej, w obliczu zmieniającej się sytuacji w PL to może się zmienić.

Słowacja: Polska jest uznawana przez Słowaków jako kraj będący potencjalnym zagrożeniem epidemiologicznym. Z tego powodu niedozwolony jest wjazd/tranzyt w celach turystycznych i pracowniczych. Swobodny przejazd polskich obywateli przez Słowację jest niemożliwy. Powrót ze Słowacji do Polski przebiega bez problemów, ale tranzyt do innego państwa UE wymaga uzyskania zgody władz słowackich.