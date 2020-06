REKORDOWA liczba Polaków za granicą chce wziąć udział w wyborach prezydenckich

Jak wynika z oficjalnych informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych aż 330 tysięcy Polaków przebywających poza granicami swojego kraju chce głosować w wyborach prezydenckich. Liczba chętnych jest rekordowa!

Według danych, które zostały przekazane przez MSZ do Polskie Agencji Prasowej liczba Polaków przebywających poza granicami swojego kraju, którzy zarejestrowali się do udziału w wyborach prezydenckich 2020 jest rekordowa. Około 330 tysięcy osób wyraziło chęć oddania głosu. Ponad jedną trzecią z tej liczby stanowią Polacy w UK - według różnych szacunków liczba ta wynosi od 120 do 130 tysięcy. W Niemczech zarejestrowało się do 60 tysięcy osób, w USA - 30 tysięcy, Irlandii - 21 tysięcy, Holandii - 17,5 tysiąca, Norwegii - 15 tysięcy, Francji - 12 tysięcy. Dodajmy, że pięć lat temu, liczba chętnych do głosowania w wyborach prezydenckich wyniosła nieco ponad 250 tysięcy (196 tys. osób oddało głos w I turze, a II turze - 257 tys.).

CZYTAJ TEŻ: Polacy z UK bardziej przypominają Brytyjczyków niż rodaków mieszkających w ojczyźnie? Zobacz, jak odnajdujemy się na emigracji

W związku z wyborami utworzono 169 obwodów do głosowania za granicą, a w 74 z nich będzie można oddać głos wyłącznie korespondencyjnie. W sumie w 21 krajach odbędzie się głosowanie wyłącznie drogą korespondencyjną. Głosowania wyłącznie korespondencyjne odbędą się na Filipinach, w Argentynie, Australii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Kanadzie, Kolumbii, Luksemburgu, Maroku, Meksyku, Niderlandach, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajlandii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

W 6 krajach Polacy w ogóle nie będą mogli zagłosować. To Peru, Chile, Kuwejt, Wenezuela, Afganistan i Korea Północna.

Jak potwierdził sekretarz stanu w MSZ, Piotr Wawrzyk, pakiety wyborcze będą za granicą dostarczać lokalni przedsiębiorcy pocztowi. Zapewnia on, że zostali oni specjalnie przeszkoleni pod tym kątem.

GORĄCY TEMAT: Polacy w UK masowo rejestrują się na wybory prezydenckie 2020. To ostatni dzień!

"Mamy to zweryfikowane. Szczególnie, że już wcześniej takie wybory były organizowane, choć skala była mniejsza. Różne sytuację mogą się zdarzyć i nikt na to czasem nie ma wpływu, ale wybieramy takich partnerów do przeprowadzenia wyborów, którzy dają rękojmie ich prawidłowego przeprowadzone" - komentował wiceszef MSZ.

"Pamiętajmy o tym, że jeżeli władze danego kraju np. zgadzają się na głosowanie korespondencyjne, to zdają sobie sprawę, że takie głosowanie jest dla nich do przeprowadzenia. Nie wydaje mi się, aby tam, gdzie wyłącznie głosowanie korespondencyjne jest dopuszczalne, były problemy, które utrudnią jego przeprowadzenie" - mówił Wawrzyk pytany o trudności w kwestii organizowania wyborów.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Kiedy Polska wznawia ruch powietrzny? Znamy już datę

"Mamy komisje, gdzie jest głosowanie korespondencyjne, np. w Manchesterze, ale jest bardzo dużo chętnych i może być problem z obliczeniem głosów, dlatego z kolei reagujemy tak, że zwiększamy tam obsadę" - podsumował.

Głosowanie w obwodach utworzonych za granicą odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego, z wyjątkiem obwodów do głosowania utworzonych w krajach Ameryki Płd. i Ameryki Płn., gdzie odbędzie się ono w sobotę 27 czerwca w godz. 7-21 czasu lokalnego.

Odpowiedni organ konsularny po dokonaniu rejestracji wyśle potwierdzenie mailowe i prześle pocztą tradycyjną pakiet wyborczy. Wypełniony pakiet trzeba będzie odesłać do wybranej przez nas wcześniej komisji wyborczej. Jeśli żaden z kandydatów w pierwszej turze wyborów nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, wówczas - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów.