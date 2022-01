Mrożące krew w żyłach sceny w metrze! Mężczyzna „bez powodu” zepchnął kobietę na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg [WIDEO]

Fot. YouTube

W sieci pojawiło się nagranie z metra w Brukseli, gdzie kilka dni temu młody mężczyzna „bez żadnego powodu” zepchnął 55-letnią kobietę na tory tuż przed nadjeżdżający pociąg. Ofiara ataku miała ogromne szczęście, ponieważ maszynista błyskawicznie się zatrzymał, ratując kobiecie życie.

Szokująca scena, na której młody mężczyzna popycha niczego nieświadomą kobietę na tory, przed nadjeżdżający właśnie pociąg, została uchwycona na kamerze CCTV na stacji metra Rogier, w brukselskim metrze. Do tego groźnego i zaskakującego incydentu doszło wieczorem 14 stycznia, a na wideo widać, jak młody mężczyzna najpierw rozgląda się nerwowo po zatłoczonej platformie, po czym brutalnie wpycha na tory kobietę w średnim wieku. Na nagraniu widać, że kobieta bezwładnie spada na tory, uderzając głową w szyny. I w całej tej sytuacji niezwykle szczęśliwy okazał się fakt, że wjeżdżający na stację maszynista zdołał błyskawicznie zahamować, ratując tym samym kobiecie życie.

Próba zabójstwa w metrze

23-letni mężczyzna został ujęty niedaleko od miejsca zdarzenia, po tym, jak został wcześniej uderzony przez wściekłego pasażera. I choć nie jest na razie znana jego tożsamość, to wiadomo jest, że prawdopodobnie odpowie on za próbę nieumyślnego spowodowania śmierci. Ofiara napastnika na szczęście nie odniosła poważniejszych fizycznych obrażeń, ale została przewieziona do szpitala w stanie szoku. Do szpitala trafił ponadto zszokowany maszynista, którego szybkiej reakcji 55-letnia zawdzięcza życie. - Kierowca metra w samą porę zahamował, dzięki czemu uniknął kolizji. Nasz kierowca metra również był w szoku i również musiał jechać do szpitala – zaznaczył rzecznik firmy świadczącej przewozy metrem.