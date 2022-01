Facebook został pozwany w UK - 44 mln Brytyjczyków może otrzymać 2,3 mld funtów

W Wielkiej Brytanii złożono pozew zbiorowy przeciwko Facebook`owi. Stawiane są mu zarzuty związane z bezprawnym wykorzystywanie danych dziesiątek milionów mieszkańców UK oraz praktyki monopolistyczne. Suma roszczeń sięga 2,3 miliarda funtów.

Do brytyjskiego sądu apelacyjnego ds. konkurencji (Competition Appeal Tribunal) zlokalizowanego w Londynie wpłynął pozew zbiorowy przeciwko Facebook`owi, który obecnie jest jedną z marek firmy Meta. Pozew dotyczy danych użytkowników najpopularniejszej platformy społecznościowej w okresie od października 2015 roku do grudnia 2019 roku. Miały one być wykorzystywane w nieuprawniony sposób nie tylko w ramach samego Facebooku, ale także na innych stronach. Za pomocą narzędzia Facebook Pixel nie tylko zbierano dane dotyczące użytkowników, ale miały również do nich dostęp strony trzecie, które mogły wykorzystać te informacje choćby w celach marketingowych, przede wszystkim do skuteczniejszego targetowania swoich reklam.

W UK złożono pozew przeciwko Facebookowi

Rzeczony pozew jest obsługiwany przez adwokatkę dr Lizę Lovdahl Gormsen. Jej zdaniem w wyniku działań Facebook aż 44 mln osób mieszkających w Wielkiej Brytanii zostało poszkodowanych i w związku z tym domaga się ona odszkodowania w wysokości (przynajmniej!) 2,3 mld funtów.

"W ciągu 17 lat od jego utworzenia Facebook stał się jedyną siecią społecznościową w Wielkiej Brytanii, w której możesz mieć pewność, że będziesz mieć kontakt z przyjaciółmi i rodziną w jednym miejscu" - komentował dr Gormsen na łamach serwisu "TechCrunch"

Zarzuty dotycząc praktyk monopolistycznych i wykorzystania danych użytkowników

"Facebook miał jednak ciemną stronę, nadużył swojej dominacji rynkowej, aby narzucić nieuczciwe warunki zwykłym Brytyjczykom, dając możliwość wykorzystywania ich danych osobowych. Rozpoczynam tę sprawę, aby zabezpieczyć miliardy funtów szkód dla 44 milionów Brytyjczyków, których dane zostały wykorzystane przez Facebooka" - zaznaczała.

Co na to druga strona? "Ludzie mają dostęp do naszej usługi za darmo" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Meta. "Wybierają nasze usługi, ponieważ dostarczamy im wartość i mają znaczącą kontrolę nad tym, jakie informacje udostępniają na platformach Meta". Competition Appeal Tribunal ma podjąć decyzję czy w tej sprawie rozpocznie się proces. Jeśli do tego dojdzie, może trwać od 6 do 12 miesięcy.