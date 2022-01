Eksperci: Miliony mieszkańców Anglii piją alkohol w domu w ilościach, które są szkodliwe dla zdrowia!

Fot. Getty

Epidemia koronawirusa znacząco pogorszyła w Wielkiej Brytanii nawyki w zakresie spożywania alkoholu. Obecnie mieszkańcy UK coraz częściej piją alkohol w szkodliwych ilościach w domu, niż poza nim, a to oznacza, że sięgają po niego częściej i ogólnie mniej się pilnują jeśli chodzi o jego konsumpcję.

Eksperci ostrzegają, że miliony Brytyjczyków robią sobie „po cichu krzywdę” spożywając w domu zdecydowanie zbyt duże ilości alkoholu. Nawyki dotyczące picia napojów 'procentowych' najbardziej pogorszyły się w Anglii, ale zjawisko to zostało zaobserwowane także w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Dane zebrane przez rządowe biuro Office for Health Improvement and Disparities pokazują, że nawet osiem milionów mieszkańców Anglii pije tak dużo wina, piwa lub innych napojów spirytusowych, że jest to szkodliwe dla ich zdrowia. Jednocześnie notuje się duży wzrost liczby osób, których nawyki w zakresie spożywania alkoholu są już uznawane za zwyczajnie niebezpieczne. Profesor Julia Sinclair, przewodnicząca wydziału uzależnień w Royal College of Psychiatrists uważa, że za ten znaczący wzrost spożywania alkoholu w domu odpowiedzialne są, przynajmniej częściowo, kolejne, wprowadzane w UK lockdowny. Niestety sesje picia w zaciszu domowym trwają znacznie dłużej, niż to ma miejsce w pubach czy klubach nocnych.

Niebezpieczne dla zdrowia spożycie alkoholu w Anglii rośnie

Dane dotyczące niebezpiecznego spożycia alkoholu w domach zgromadziła pracownia sondażowa YouGov. To właśnie badanie przeprowadzone przez jej ankieterów wykazało, że aż 18,1 proc. dorosłych ludzi w Anglii wypija szkodliwe ilości alkoholu (dane dotyczą trzech miesięcy do końca października 2021 r. włącznie), co odpowiada ok. 8 milionom osób. Wynik ten jest znacznie gorszy, niż w lutym 2020 roku, czyli tuż przed pandemią, kiedy do picia na niebezpiecznym poziomie przyznało się 12,4 proc. mieszkańców Anglii, czyli ok. 6 milionów dorosłych. Z kolei w październiku 2019 r. takich osób było 11,9 proc., czyli ok. 5 milionów.

Przypomnijmy, że NHS zaleca osobom dorosłym spożywanie nie więcej niż 14 jednostek alkoholu tygodniowo. Jedna jednostka – 1 unit to 10ml or 8g, który odpowiada:

pojedynczej uncji mocnego alkoholu (ang. single measure of spirits) o mocy 37,5;

połowie pinty (ang. half-pint) jasnego piwa o mocy 4%;

2/3 kieliszka o objętości 125 ml wina o mocy 12 %;

połowie kieliszka o objętości 175 ml wina o mocy 12%.