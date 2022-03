Świnka Peppa padła pierwszą ofiarą rosyjskich sankcji odwetowych

Fot: Wikimedia Commons

W ramach rosyjskiego odwetu za sankcje nałożone przez Wielką Brytanię postanowiono uderzyć w prawdziwą ikonę współczesnej brytyjskości, czyli... świnkę Peppę! O co konkretnie chodzi?

Przypomnijmy, prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin w obliczu kolejnych sankcji nakładanych przez kraje szeroko pojętego zachodu wydał specjalny dekret, na mocy którego zezwolone zostało wynalazków i wzorów przemysłowych z tzw. "nieprzyjaznych krajów" bez odpowiedniego pozwolenia czy potencjalnej rekompensaty. O co konkretnie chodzi? Mówiąc kolokwialnie, to polityczne zezwolenie na intelektualną kradzież, łamanie praw autorskich i zwyczajne piractwo. W związku z tym, że wiele międzynarodowych korporacji (przynajmniej na jakiś czas!) postanowiło nie sprzedawać swoich produktów na terenie Rosji - nie kupimy w tym kraju burgerów z McDonalds, mebli z Ikei czy napojów Coca Coli - rosyjskie firmy otrzymały na łamanie praw, które do tej pory uniemożliwiały produkowanie - kolokwialnie pisząc! - chamskich podróbek "made in Russia".

Rosja wprowadziła sankcje odwetowe na "nieprzyjazne kraje"

Bardzo szybko okazało się, że nowe prawo znalazło zastosowanie w praktyce. Otóż rosyjskie sąd w Kirowie oddalił pozew złożony przez firmę Entertainment One, właściciela praw autorskich do niezwykle popularnego serialu "Świnka Peppa" ("Peppa Pig"). Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza lepsza "bajeczka" dla dzieci, tylko jedna z najbardziej rozpoznawalnych popkulturowych marek XXI wieku. Peppa jest znana dzieciakom w 180 krajach. W 209 roku franczyza została wyceniona na 3,8 miliard dolarów, gdy Hasbro przejmowało Entertainment One.

Wspomniany wyżej pozew dotyczył kopiowania wizerunku najpopularniejszej obecnie świnki w popkulturze przez Iwanowi Kożywnikowowa. Właściciel praw do marki domagał się od niego około 40 tys. rubli odszkodowania (ówcześnie była to równowartość około 400 funtów, teraz to o wiele mniej). Sprawa została wniesiona do sądu we wrześniu 2021 roku. Zapewne przed wydaniem dekretu przez Putina sąd przychyliłby się do tego wniosku, ale w obecnej sytuacji pozew został oddalony. Wydaje się, że mamy do czynienia z pierwszą sprawą, w której wzięto pod uwagę nowe prawo dotyczące praw autorskich w Rosji. Można napisać, że świnka Peppa jako pierwsza padła ofiarą rosyjskich sankcji odwetowych...

Władimir Putin swoim dekretem uderzył w... świnkę Peppę!

Orzekający w tej sprawie sędzia Andriej Sławiński zwrócił uwagę, że "nieprzyjazne działania Stanów Zjednoczonych Ameryki i powiązanych z nimi państw zagranicznych" pozwoliły na odrzucenie roszczeń związanych z łamaniem praw autorskich Entertainment One.