Mocny komunikat Borisa Johnsona nagrany w trzech językach! Tweet obejrzały miliony ludzi na całym świecie

Fot. Twitter

Nagrany w trzech językach tweet Borisa Johnsona błyskawicznie rozszedł się po całym świecie. Wiadomość brytyjskiego premiera obejrzało też wielu Rosjan.

Władimir Putin od wielu dni stara się ukryć przed Rosjanami prawdę o wojnie w Ukrainie, a ośrodki medialne, które próbowały przekazać jakiekolwiek, bliskie prawdzie informacje na ten temat, są zamykane. Stąd też wiadomość wideo przygotowana przez premiera Borisa Johnsona, która stanowi element wojny informacyjnej, mającej na celu zakończenie straszliwego, krwawego konfliktu we wschodniej Europie. Na nagraniu opublikowanym na Twitterze premier Boris Johnson mówi w trzech językach – angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.



To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.



This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67