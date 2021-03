Młoda mama wyłudziła £13 000 z tytułu zasiłków! Sąd był jednak dla niej łaskawy

Fot. Getty

Młoda matka przez dwa lata oszukiwała Department of Work and Pensions, że mieszka sama i że w pojedynkę wychowuje trójkę swoich dzieci. W ramach Income Support i Housing Benefit wyłudziła £13 600!

22-letnia Georgia Piggott przez ponad dwa lata udawała przed urzędnikami Department of Work and Pensions, że mieszka w Little Hulton (niedaleko Salford) sama, z trójką małych dzieci. Brytyjka nie przyznała się, że de facto żyje pod jednym dachem z ojcem dwójki swoich starszych dzieci, 23-letnim Jordanem Edgem. Na oszustwie i niepowiadomieniu DWP o zmianie sytuacji życiowej Piggott zyskała z tytułu zasiłków Income Support i Housing Benefit aż £13 600! - Wykroczenia obejmują otrzymanie zasiłku z tytułu Income Support i drugiego z tytułu Housing Benefit. Początkowo, podczas wypełniania formularzy, pozwana oświadczyła, że jest samotną matką mieszkającą pod swoim adresem. Zapytano ją, czy zaszły jakieś zmiany w jej sytuacji życiowej i poinformowano, że jeśli tak, to należy je zgłosić. Zebrane dowody wskazały, że oskarżona nie mieszkała sama, a jej partner w rzeczywistości mieszkał z nią. Początkowo [kobieta] zaprzeczyła zarzutom, ale jej partner, pan Jordan Edge, jest ojcem dwójki jej dzieci i przebywał pod tym adresem. W sumie pozwana przywłaszczyła równowartość 13 607,58 funtów w okresie 100 tygodni. [Pozwana] nie była wcześniej karana i ma dobry charakter - tak opisała całą sytuację w sądzie prokurator Tara Riley.

Sąd okazał się łaskawy dla zasiłkowej oszustki

Z uwagi na brak wcześniejszych wyroków, a także na dobre prowadzenie się (kobieta nie ma problemu z narkotykami czy alkoholem), Manchester Magistrates' Court przychylił się do argumentów obrony i nie wysłał Brytyjki do więzienia. Sąd skazał młodą mamę trójki dzieci na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu na 12 miesięcy. Kobieta została zobowiązana do pokrycia kosztów procesu, ale nie otrzymała nakazu zwrotu pieniędzy za wyłudzony zasiłek. Zajmą się tym teraz urzędnicy Department of Work and Pensions, którzy zażądają zwrotu nadpłaconych zasiłków.