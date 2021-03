Czy pracownicy sezonowi mogą starać się o settled lub pre-settled status? [list od czytelnika]

Praca sezonowa w Wielkiej Brytanii wcale nie dyskwalifikuje nas w przypadku starania się o settled lub pre-settled status. Program dotyczący statusu zasiedlenia bierze pod uwagę także zabezpieczenie praw pracowników sezonowych.

Jeden z naszych czytelników napisał do naszej redakcji z pytaniem: „Czy można złożyć wniosek pre-settled status będąc obecnie na terytorium Polski? Posiadam dowody na pobyty w Anglii sezonowo przez ostatnie 13 lat”.

Status zasiedlenia dla pracowników sezonowych

Warunkiem uzyskania settled status jest przedstawienie dowodu na życie w UK stale przez pięć lat, z kolei do pre-settled status kwalifikują się osoby, które w Wielkiej Brytanii pracują krócej niż 5 lat. Jak jednak sytuacja przedstawia się z pracownikami sezonowymi, którzy przyjeżdżają na Wyspy od wielu lat, jednak nie zostają tutaj na stałe?

Okazuje się, że warunek dotyczący „stałego pobytu” nie jest tutaj rozumiany dosłownie. Zgodnie z decyzją Home Office do „stałego pobytu” w tym przypadku kwalifikują się osoby, które żyły w UK przez co najmniej 6 miesięcy w każdym okresie 12-miesięcznym.

Odpowiadając zatem na powyższe pytanie czytelnika o to, czy pracując sezonowo w Wielkiej Brytanii możemy starać się o status zasiedlenia, musimy wziąć pod uwagę kryterium 6-miesięcznego pobytu na każde 12 miesięcy.

Czy aplikować o status zasiedlenia można spoza UK?

Istotną kwestią jest także to, że imigranci z UE nie muszą mieszkać cały czas w UK, aby aplikować o status zasiedlenia. Ze względu na to, że wniosek można złożyć online, mogą to z powodzeniem zrobić przebywając poza Wielką Brytanią – musimy jednak pamiętać, że na jeden rok nasza nieobecność na Wyspach nie może być dłuższa niż wspomniane 6 miesięcy.