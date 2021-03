Jak wziąć kredyt mieszkaniowy w Polsce na zarobki z UK? Zobacz wideo-poradnik Polaka z Wielkiej Brytanii

Fot. Getty

Mieszkasz i zarabiasz w UK, ale zastanawiasz się nad kupnem nieruchomości w Polsce? Polak z UK sprawdził, jakie warunki trzeba spełnić w wybranych bankach i jakie na jakie miesięczne koszty trzeba się przygotować.

Wielu Polaków w Wielkiej Brytanii rozważa kupno mieszkania czy nawet domu w Polsce, by mieć do czego wrócić, gdy zdecydują się na zakończenie emigracji. Nabycie nieruchomości zawczasu pozwala nie tylko na to, by spłacać raty ewentualnego kredytu jeszcze z pensji brytyjskiej, ale umożliwia wynajęcie nieruchomości komuś i spłacanie rat za pieniądze z wynajmu.

Jak wziąć kredyt mieszkaniowy w Polsce na zarobki z UK?

Jeden z Polaków, mieszkających i pracujących na Wyspach, pokazał, jak wziąć kredyt na nieruchomość w Polsce, przedstawiając zarobki z Wielkiej Brytanii. Swoje spostrzeżenia Polak nagrał na filmiku, który następnie udostępnił na swoim kanale na YouTube. Filmik znajdziesz poniżej.

Jak wskazuje autor nagrania, pomimo że niewiele banków w Polsce podaje kredyty mieszkaniowe na zarobki z Wielkiej Brytanii, to jednak tam, gdzie o kredyt taki można się starać, wymagania nie są wcale wygórowane. Podstawowe kryteria, które trzeba spełniać, to odpowiedni wkład własny oraz stałe zarobki.

Według informacji zdobytych przez autora filmiku, aktualnie (filmik jest z połowy lutego 2021 roku) w Polsce wkład własny może wynieść nawet 35 proc. Z kolei w przypadku wymogu dotyczącego stałych zarobków, banki w Polsce mogą oczekiwać potwierdzenia zatrudnienia u tego samego pracodawcy przez okres co najmniej sześciu ostatnich miesięcy. W tym okresie zarobki powinny wynosić co najmniej 5 tys. zł miesięcznie. Dodatkowym wymogiem może być zamieszkiwanie w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 5 ostatnich lat. Więcej informacji znajdziesz w poniższym filmiku Polaka z UK.

Jak wziąć kredyt mieszkaniowy w Polsce na zarobki z UK? ZOBACZ WIDEO:

Przykładowy kredyt mieszkaniowy w Polsce

Analizując sprawy związane z kredytem mieszkaniowym w Polsce wziętym na zarobki z UK, Polak pokazał przykładową pożyczkę - uwzględniając kwestię wkładu własnego oraz wysokości rat kredytu. W podanym przykładzie, kredyt miał zostać zaciągnięty na kupno mieszkania o wartości 300 000 zł. Ponieważ wkład własny musiał tu wynieść 30 proc., ostatecznie wysokość kredytu wyniosła 210 000. Rozkładając spłatę kredytu na 20 lat, rata miesięczna wyniosła 1080 zł (czyli około 200 funtów). Taką kwotę spokojnie można pokryć wynajmując komuś mieszkanie lub nawet w ostateczności z własnych brytyjskich zarobków.