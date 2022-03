Mija druga rocznica wprowadzenia pierwszego lockdownu w Wielkiej Brytanii. Jak kraj upamiętni 188 000 ofiar pandemii?

Fot. Getty

To właśnie dziś, 23 marca, mija druga rocznica wprowadzenia pierwszego lockdownu w Wielkiej Brytanii. W południe ofiary pandemii upamiętnią władze poszczególnych krajów UK, a wieczorem wszyscy obywatele mogą zapalić światełko w oknie i udekorować parapety kwiatami.

Dokładnie dwa lata temu, 23 marca 2020 r., w Wielkiej Brytanii wprowadzony został pierwszy lockdown. Od tego czasu, jak pokazują statystyki The Office for National Statistics (ONS), na Wyspach zmarło aż 188 000 osób, którym w aktach zgonu wpisano zakażenie koronwirusem. I choć pewnie nie u wszystkich Covid-19 był jedyną przyczyną śmierci (weźmy chociaż przykład osób z wieloma tzw. chorobami współistniejącymi, które mogły umrzeć łapiąc jakąkolwiek inną infekcję), to jednak liczba osób, które zmarły w ciągu ostatnich dwóch lat, będąc zarażonymi koronawirusem, jest naprawdę ogromna. I właśnie te ofiary Covid-19 upamiętnią dziś w południe władze poszczególnych krajów Zjednoczonego Królestwa, a wieczorem dołączą do nich również samorządy, liczne organizacje i indywidualni obywatele.

Mieszkańcy UK nigdy nie zapomną ofiar Covidu – mówi premier Boris Johnson

Premier Boris Johnson zabrał już głos w sprawie drugiej rocznicy wprowadzenia w UK lockdownu i zaznaczył, że ci, którzy stracili życie w trakcie pandemii, nigdy nie zostaną zapomniani. - Ci, którzy przegrali z Covidem, nigdy nie znikną z naszych serc i umysłów, a dziś zadumamy się nad nimi jako naród. Żniwo, jakie zebrała ta pandemia, jest niezmierzone. Narodowy Dzień Refleksji jest okazją do spotkania się, opłakiwania i ofiarowania naszego wspólnego wsparcia i współczucia wszystkim pogrążonym w żałobie. To także okazja, by podziękować wszystkim, którzy troszczyli się o nas przez cały ten czas. Widziałem na własne oczy heroiczne wysiłki personelu NHS i składam im hołd, tak jak i wszelkim psychologom, pracownikom organizacji charytatywnych, przyjaciołom i rodzinom [zmarłych] – powiedział nad ranem premier.

“Our prayers are with all those whose lives have been changed forever in the last two years by the Covid-19 pandemic." - @JustinWelby



Read more about how churches are going to be marking the #NationalDayOfReflection at https://t.co/2sfa6l1HH1. — The Church of England (@churchofengland) March 22, 2022

Upamiętnienie zmarłych z powodu Covid-19

W akcji upamiętnienia ofiar Covid-19 wezmą dziś udział liczne samorządy oraz organizacje. Grupa Covid19familiesuk będzie na przykład przywiązywać żółte wstążki do Westminster Bridge w Londynie już od 10 rano, a London Ambulance Service zorganizuje nabożeństwo w swoim ogrodzie pamięci. W upamiętnieniu drugiej rocznicy wprowadzenia pierwszego lockdownu udział wezmą też m.in. City of London (podświetlając wieżowiec Gherkin), Glasgow Central Station, Belfast City Hall, Conwy Castle, Castell Coch i Chepstow Castle.



National Day of Reflection



On 23 March 2022, two years since the first UK lockdown, Cadw will be lighting up Conwy Castle, Castell Coch and Chepstow Castle in yellow to remember those lost to Covid-19.#NationalDayOfReflectionpic.twitter.com/wib9sVrBiq — Cadw (@cadwwales) March 22, 2022