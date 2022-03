W lutym 2022 roku odnotowano rekordowy poziom inflacji w UK - tak źle nie było do 30 lat!

Co zamierza zrobić Rishi Sunak w obliczu idących w górę kosztów życia w UK?

Fot: Twitter @RishiSunak

Inflacja w UK w lutym wyniosła 6.2%, jak wynika z oficjalnych danych ONS. Nie tylko okazała się wyższa, niż spodziewali się eksperci (ekonomiści oczekiwali odczytu w wysokości 5,9%), ale mamy również do czynienia z najszybszym wzrostem cen od trzech dekad.

W obliczu zbliżającego się Spring Statement mamy do czynienia z rekordową dynamiką wzrostu inflacji w UK w przeciągu ostatnich 30 lat. W skali rok do roku (luty 2021-luty 2022) ceny w brytyjskich sklepach poszły w górę o 6,2%. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie ten trend miałby się odwrócić, a według Banku Anglii proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, którego efektem jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego może sięgnąć w tym roku wartości dwucyfrowych. Od grudnia ubiegłego roku ceny rosły w najszybszym tempie od lat 90-tych minionego wieku. Oczekuje się, że inflacja przyspieszy w kwietniu, kiedy w życie wejdą zmiany w zakresie "price cap" cen energii.

Ile wynosi obecnie stopa inflacji w UK?

Grant Fitzner, główny ekonomista w Office for National Statistics zwraca uwagę, iż ceny wzrosły w przypadku szerokiej gamy towarów i usług, od żywności, przez paliwo i energię, aż po zabawki i gry. W lutym 2022 roku ceny gazu były prawie o jedną trzecią wyższe niż rok wcześniej, a ceny energii elektrycznej wzrosły o prawie jedną piątą. Podwyżki cen benzyny i oleju napędowego również były znaczące. W drugim miesiącu roku odnotowano najwyższą średnią cenę oleju napędowego odnotowaną przez ONS. Wpływ na koszty zakupu paliwa miała inwazja Rosji na Ukrainę.

W jaki sposób Rishi Sunak zareaguje na zarówno bieżący odczyt inflacji, jak i ogólną sytuację ekonomiczną w Wielkiej Brytanii? Zgodnie z pierwotnymi założeniami, chciano uniknąć dalszego obciążania HM Treasury, a w ramach dzisiejszego Spring Statement mieliśmy otrzymać silne potwierdzenie trzymania się wcześniej obranego przez brytyjski odpowiednik ministerstwa finansów kierunku w polityce fiskalnej. Według analityków oraz według brytyjskich mediów wydarzenia ostatnich dni miały sprawić, iż kanclerz Sunak, zapewne także w wyniku nacisków dużej części polityków Partii Konserwatywnej, odejdzie od tych założeń.

Spekuluje się, że Sunak rozważa między innymi tymczasowe obniżenie akcyzy na paliwo do 5 pensów za litr. Zgodnie z ustaleniami "The Daily Telegraph", kanclerz Sunak jest gotów na obniżenie kosztów tankowania samochodu, a oprócz tego może złagodzić presję związaną z podwyżką o 1,25 procent składki NI poprzez podniesienie progów, od których ludzie zaczynają płacić podatek. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Rishi Sunak szykuje się do obniżki fuel tax i wstrzymania podwyżek NI".