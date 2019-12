Migracja z krajów UE do Wielkiej Brytanii spadła do najniższego poziomu od 2003 roku

Jak wynika z oficjalnych opracowań przedstawionych przez Office for National Statistics poziom migracji netto z krajów członkowskich UE w Wielkiej Brytanii spadł do najniższego poziomu od 16 lat.

Różnica między liczbą osób przybywających do Wielkiej Brytanii przez ostatnie 12 miesięcy, a liczbą osób, które wyjechały z kraju, spadła do 48 000 - najniższego poziomu notowanego od roku 2003. Przedstawiciele ONS przekonują, że było to spowodowane mniejszą liczbą osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii do pracy, a z drugiej strony - rekordowa ilość dotychczasowych imigrantów opuściła UK.

Do czerwca ogólna migracja netto z krajów UE i spoza UE wyniosła 212 000. Liczba osób przybywających z UE do UK jest obecnie na najniższym poziomie od okresu marzec 2012-marzec 2013. Danny Shaw, korespondent do spraw wewnętrznych BBC, powiedział, że liczba obywateli krajów unijnych powracających do swoich ojczyzn stale rośnie. 151 000 osób wyjechało z UK w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. To dwukrotnie więcej niż jeszcze sześć lat temu!

CZYTAJ TAKŻE: Tragedia w Londynie: 83-letnia Polka zginęła pod kołami ciężarówki przechodząc przejściem dla pieszych

Najwyższy poziom migracji netto osiągnięto w 2015 i na początku 2016. Wówczas wskaźnik ten wynosił 200 tysięcy osób. ONS zwraca uwagę, że migracja netto spoza UE stopniowo wzrastała w ciągu ostatnich sześciu lat, ponieważ więcej obywateli krajów nie należących do Wspólnoty przybywało do Wielkiej Brytanii na studia.

Co jest powodem takiej sytuacji? Według Migration Watch migracja netto z UE spadła z powodu niepewności dotyczącej Brexitu. Jednak Madeleine Sumption, dyrektor Obserwatorium Migracji na Uniwersytecie Oksfordzkim, zasugerowała inne przyczyny, a wśród nich polepszenie się sytuacji gospodarczej w innych krajach oraz spadek wartości funta.

GORĄCY TEMAT: Lepsze zarobki dla pracowników Royal Mail, JD Sports i British Airways? Inwestorzy rekomendują wprowadzenie Real Living Wage kolejnym firmom

W raporcie ONS czytamy, iż spadek imigracji motywowanej szukaniem lepszej pracy notowany jest od 2016 (a więc od roku przeprowadzenia referendum - przypadek?), a rośnie liczba osób przybywających na studia. Ludzie z ośmiu krajów, które przystąpiły do ​​UE w 2004 roku, w tym z Polski, przestali emigrować do UK.

ONS oszacował, że około 229 000 imigrantów z krajów nie-unijnych więcej przeprowadziło się do Wielkiej Brytanii, niż wyjechało w roku kończącym się w czerwcu 2019 roku

- W niektórych obszarach napływ migrantów z tej grupy krajów podsycił obawy związane z imigracją, wywołując szerszą debatę na temat kontroli granic Wielkiej Brytanii i członkostwa w UE - podsumowywał Danny Shaw. Zauważa wielką ironię w tym, że jedna z kwestii, która sprawiła, że ludzie głosowali za Brexitem przestała być istotnym problemem w obliczu samego głosowania i jego wyników.

DARMOWY PORADNIK dla wracających do Polski! Planujesz powrót z UK do swojej ojczyzny? Pobierz specjalny PORADNIK ZA DARMO: WSZYSTKO, CO MUSISZ ZAŁATWIĆ PRZED POWROTEM DO POLSKI!

>>> WRACASZ? POBIERZ NASZ DARMOWY PORADNIK <<<