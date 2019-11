Tragedia w Londynie: 83-letnia Polka zginęła pod kołami ciężarówki przechodząc przejściem dla pieszych

Polska emerytka, która przeżyła nazistowski horror II Wojny Światowej zginęła pod kołami ciężarówki w Londynie, w pobliżu słynnego domu handlowego Harrods. 83-letnia Daniela Raczkowska przechodziła na zielonym świetle na pasach.

Ten tragiczny wypadek miał miejsce 18 stycznia 2019 roku, w godzinach wieczornych w londyńskim Knightsbridge. 83-letnia Polka przyjechała do Londyn w odwiedziny do swojej córki i w brytyjskiej stolicy przebywała od okresu świątecznego. Do Polski planowała wrócić w lutym. Niestety, nigdy do tego nie doszło, ponieważ na Brompton Road, w okolicach domu handlowego Harrods została potrącona przez ciężarówkę DAF.

CZYTAJ TAKŻE: Polak, który handlował narkotykami w swoim mieszkaniu socjalnym, w którym mieszkał z dzieckiem i partnerką w Szkocji, dostał wyrok

Świadkowie tego wydarzenia, pośród których byli klienci pobliskiego pubu Bunch of Grapes, w relacji dla "The Evening Standard" mówili, że wypadek wyglądał okropnie. Na miejsce wypadku wezwano służby ratunkowe. Sanitariusze próbowali uratować życie Polki, niestety bezskutecznie. 83-letnia emerytka, której udało się przeżyć koszmar II Wojny Światowej zginęła przechodząc na pasach...

Brytyjski sąd wydał wyrok w tej sprawie - Westminster Coroner's Court orzekł, że mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Jak ustalono siedzący za kierownicą ciężarówki Nicolae Duicic, miał zatrzymać się na światłach i czekać aż czerwone światło zamieni się na zielone. Pochodzący z Rumunii kierowca oczekując na zmianę świateł zapalił na chwile światło w kabinie i zajrzał do schowka. Gdy zobaczył, że pojawiło się żółte światło ruszył i potrącił kobietę.

GORĄCY TEMAT: Londyn: Muzułmanin przegania konserwatywnego działacza krzycząc, żeby spadał "do jakiegoś białego pie***nego kraju" - zobacz WIDEO

"Był to po prostu wypadek, przypadkowa śmierć. Kierowca nie ponosi winy" - komentował koroner Russell Caller. Z kolei Duciuc twierdzi, że pani Raczkowska była całkowicie niewidoczna z jego perspektywy. Był całkowicie nieświadom tego, co się stało, zanim świadkowie wydarzenia zaczęli krzyczeć. Duciuc dodał, że pani Raczowska zaczęła iść przez ulicę, ale przestraszyła się ruszających samochód, więc odwróciła się i weszła prosto pod koła ciężarówki.

"Przysięgam, nie zauważyłem jej" - mówił ze smutkiem Rumun.

Jeśli miałeś wypadek w pracy lub jeśli cierpisz z powodu dawnego urazu - wniosku o odszkodowanie! Dowiedz się więcej o odszkodowaniach za wypadek drogowy! Kliknij w link poniżej:

>> MIAŁEŚ WYPADEK W PRACY? UZYSKAJ ODSZKODOWANIE! <<