Lepsze zarobki dla pracowników Royal Mail, JD Sports i British Airways? Inwestorzy rekomendują wprowadzenie Real Living Wage kolejnym firmom

Londyńscy inwestorzy zaapelowali do czołowych brytyjskich firm o wprowadzenie wynagrodzenia opartego na Real Living Wage - chcą, aby w Royal Mail, British Airways i JD Sports płacono (przynajmniej!) £10.75 za godzinę.

Czołowi inwestorzy z londyńskiego City wystosowali list skierowany do dyrektorów takich, firm jak Royal Mail, British Airways i JD Sports, wzywając ich do płacenia swoim pracownikom stawki zgodnej z Real Living Wage. Wśród sygnatariuszy tej korespondencji są przedstawiciele takich funduszy, jak Legal & General Group, Candriam Investors Group, BMO Global Asset Management, Hermes EOS. W sumie kontrolują oni aktywa o wartości prawie 2 miliardów funtów!

Dlaczego przedstawiciele świata wielkich finansów lobbują za podwyższeniem płacy zwykłych pracowników?

- Sprawa jest jasna: siła robocza, która jest uczciwie wynagradzana, ceniona i szanowana, będzie osiągać lepsze wyniki niż ta, która nie jest. Właśnie dlatego prosimy brytyjskie firmy o rozważenie wprowadzenie wynagrodzenia Living Wage, który stanowi jeden z kluczowych elementów odpowiedzialnego i zrównoważonego biznesu - komentowała na łamach "The Guardian" Pauline Lecoursonnois z Hermes EOS.

Zaniepokojenie niską płacą pracowników wzrosło od czasu kryzysu finansowego. Według Resolution Foundation brytyjscy robotnicy przeżywają najgorszą dekadę w kwestii wzrostu realnych zarobków od czasów... wojen napoleońskich w latach 1803–1815! Dzieje się tak w sytuacji, gdy płace kadry kierowniczej drastycznie rosną.

W chwili obecnej ponad 5500 przedsiębiorstw w całej Wielkiej Brytanii wprowadziło regulacje związane z Real Living Wage. Niestety, spośród FTSE-100, listy najwyżej notowanych spółek na londyńskiej giełdzie, tylko 38 przystąpiło do programu.

Tymczasem, w środę powołana przez rząd komisja Low Pay Commission opóźniła publikację zaleceń w sprawie minimalnego wynagrodzenia (National Living Wage), tłumacząc się kampanią przed wyborami powszechnymi. Zaznaczmy, że minimalna stawka godzinowa dla pracowników zgodna z Real Living Wage w Londynie wynosi £10,75, a w pozostałych regionach UK – £9,30.

Przypomnijmy, że stawka Real Living Wage ustalana jest dla całego kraju przez ośrodek Centre for Research in Social Policy (działający przy Uniwersytecie Loughborough), a dla Londynu – przez Greater London Authority (GLA). Podczas ustanawiania kolejnych stawek Living Wage bierze się pod uwagę koszty podstawowych potrzeb w danym mieście/regionie, w tym m.in. koszty mieszkania (spełniającego podstawowe wymogi funkcjonalne), zdrowego odżywiania i opłat za media. Do akcji firmowanej przez fundację Living Wage Foundation przystępuje coraz więcej firm świadomych rosnących kosztów życia w UK