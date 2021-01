„Mieszkanie za seks” - Mężczyźnie postawiono zarzuty w pierwszej sprawie tego typu w Anglii

Fot. Getty

52-letni Christopher C. z Surrey usłyszał zarzuty ws. podżegania do prostytucji dla zysku i kontrolowania prostytucji dla zysku. Proces, który rozpocznie się pod koniec lutego, będzie pierwszą w Anglii sprawą dotyczącą tzw. „mieszkania za seks”.

Najnowsze dane zebrane przez organizację Shelter wykazały, że od marca 2020 r. nawet 30 000 kobiet w Anglii było molestowanych seksualnie przez landlordów, którzy domagali się od nich seksu w zamian za miejsce do mieszkania. Wydaje się zatem, że wykorzystywanie seksualne kobiet przez właścicieli mieszkań nie stanowi odosobnionych przypadków, tylko jest coraz częściej stosowaną przez landlordów, przestępczą praktyką. „Kiedy władza spotyka się z desperacją, a także gdy w grę wchodzi płeć, to znajdą się tacy mężczyźni, którzy będą to chcieli niecnie wykorzystać, o ile nie zostaną podjęte kroki, aby zapewnić kobietom bezpieczeństwo (…) To odrażające przestępstwo jest jednym z najgorszych przejawów kryzysu mieszkaniowego w tym kraju. Kryzys stworzył idealne warunki do tego rażących nadużyć władzy” - czytamy w artykule Polly Neate z organizacji Shelter dla dziennika „The Independent”.

Mieszkanie za seks – tabu zostanie przełamane?

Organizacje walczące z przemocą wobec kobiet wiele sobie obiecują po pierwszym procesie, jaki już za miesiąc rozpocznie się w Anglii (w sądzie North East Surrey Magistrates' Court) w sprawie „mieszkania za seks”. 52-letniemu Christopherowi C. z Cranleigh w Surrey zostały właśnie postawione dwa zarzuty ws. podżegania do prostytucji dla zysku i jeden ws. kontrolowania prostytucji dla zysku. - W następstwie przeprowadzonego dochodzenia w sprawie tak zwanego „seksu za wynajem”, Crown Prosecution Service upoważniła funkcjonariuszy Surrey Police do postawienia Christopherowi C. dwóch zarzutów w zakresie podżegania do prostytucji dla zysku i jednego zarzutu w zakresie kontrolowania prostytucji dla zysku. Do postawienia zarzutów doszło w wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez telewizję ITV i [materiału] przekazanego policji w 2019 r., co zaowocowało dalszym śledztwem w tej sprawie. To skomplikowana sprawa, a my podjęliśmy decyzję po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich zebranych dowodów – poinformowała starsza prokurator koronna Claire Prodger.