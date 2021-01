Nawet trzy lata zajmie rodzinom w UK osiągnięcie stabilizacji finansowej po zakończeniu lockdownu

Fot. Getty

Pandemia koronawirusa znacząco odbiła się na domowych budżetach w UK. Rodziny przyznają, że osiągnięcie stabilizacji finansowej może im zająć nawet trzy lata od momentu zniesienia ograniczeń ostatniego lockdownu.

Najnowsze badanie opublikowane na stronie comparethemarket.com pokazuje, z jak trudną sytuacją finansową boryka się w UK wiele rodzin. Okazuje się, że aż 36 proc. gospodarstw domowych nie zdołało zaoszczędzić żadnych pieniędzy od czasu pierwszego, marcowego lockodownu. 52 proc. respondentów twierdzi, że przejada obecnie swoje oszczędności, a 53 proc. martwi się, że rodzinie za niedługo skończą się pieniądze. Co więcej, 28 proc. rodzin mieszkających w domu z dziećmi stwierdziło, że w trakcie obecnego lockdownu czują się znacznie mniej bezpieczni finansowo, niż podczas poprzednich obostrzeń (podobnie odpowiedziało tylko 16 proc. gospodarstw domowych, w których nie ma w domu dzieci), a 29 proc. rodzin, w których są dzieci, miało ostatnio problemy z opłaceniem rachunków.

Lockdown powoli rujnuje rodzinne finanse

Niestety sytuacja finansowa rodzin w UK nie przedstawia się w jasnych barwach. Wielu rodziców musiało w trakcie lockdownów przynajmniej częściowo zrezygnować z pracy, by móc zająć się małymi dziećmi i pomóc im w zdalnej nauce. Rodziny z dziećmi obawiają się, że jeśli lockdown potrwa do marca, to aż 13 proc. z nich będzie musiała się zadłużyć. Jeśli z kolei obostrzenia zostaną utrzymane do kwietnia, to 9 proc. rodzin martwi się, że nie będzie w stanie płacić czynszu i/lub rat kredytu. Jednocześnie aż 44 proc. rodzin jest zaniepokojonych zaostrzeniem się kryteriów w bankach i instytucjach pożyczkowych, które kwalifikują je do uzyskania pożyczki.