Sonda "Polish Express": Jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków i innych mieszkańców UK?

Jak polscy imigranci są odbierani na Wyspach? Czy Brytyjczycy oceniają nas dobrze czy źle? Czy będąc Polakiem mieszkającym w UK zdarzało Ci się odczuwać wstyd z powodu swojego pochodzenia?

Drogi czytelniku "Polish Express"! Zapraszamy właśnie Ciebie do wzięcia udziału w naszej internetowej sondzie. Tym razem pytamy Was o to jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków i innych mieszkańców UK. Jakie są Wasze doświadczenia w tej kwestii? Czy będąc Polakiem mieszkającym w UK zdarzało Ci się odczuwać wstyd z powodu swojego pochodzenia? Czy byłeś/byłaś świadkiem żenującej sytuacji, w której któryś z naszych rodaków "pracował" na złą opinię o całym narodzie i kraju? Czy Twoim zdaniem Polacy, jako nacja, ogólnie, mają dobrą czy raczej złą opinię?

Weź udział w naszej ankiecie!

Zachęcamy również do wypowiadania się na ten temat na naszym profilu na Facebooku. Najciekawsze i najbardziej konstruktywne komentarze mają szansę zostać opublikowane na naszych łamach!

Jak Polacy są oceniani przez Brytyjczyków?

Zapraszamy do wzięcia udziały w naszej i odpowiedzi na kilka pytań:

Z góry dziękujemy za poświęcony czas i udzelone odpowiedzi. Jesteście wielcy! Zapraszamy do udziału w kolejnych sondach naszej redakcji.

