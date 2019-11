Mieszkający w zachodnim Londynie mężczyźni przeciętnie żyją NAJDŁUŻEJ w całej UE

Przewidywana długość życia mężczyzn mieszkających w zachodnim Londynie jest największe w całej Europie - wynika z danych przekazanych przez Eurostat.

Jesteś facetem i mieszkasz w zachodniej części brytyjskiej stolicy? No to masz sporo szczęścia! Jak wynika z ostatnich badań znajdujesz się w grupie mężczyzn, których przewidywana długość życia jest najdłuższa jeśli chodzi o Europę. Zgodnie z danymi Eurostatu dziecko płci męskiej urodzone w tamtym rejonie ma największą szansę dożyć ponad 82 lat. Oznacza to, że jego przeciętna długość życia będzie aż o cztery lata dłuższa od przeciętnej długości życia w kraju Unii Europejskiej, gdzie średnia wynosi 78.1 roku.

CZYTAJ TAKŻE: Ochroniarz z Primarka skazany za zmuszanie 15-letnich złodziejek do seksu w zamian za niezgłaszanie ich na policję

Dane te zostały opublikowane z okazji Dnia Mężczyzny. Jak wynika ze statystyk mężczyźni mieszkający na terenie Wspólnoty żyją przeciętnie o 5.4 roku krócej, niż kobiety. Największe szanse na najdłuższe życie oprócz panów zameldowanych w północnej części Londynu maja również ci, którzy na co dzień żyją w Hiszpanii.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet w perspektywie samego północnego Londynu (nie mówiąc już o całym mieście!) da się zauważyć olbrzymie nierówności finansowe, które zasadniczo wpływają na przewidywalną długość życia. "Podczas katastrofy w Grenfell Tower mediana zarobków w dzielnicach Kensington i Chelsea wynosiła 32 700 funtów. Średnio rocznie oznacza to dochody na poziomie 123 000 funtów" - komentował na łamach "The Guardian" profesor Michael Marmot. "Średnia długość życia mężczyzn w okolicy wieży Grenfell była o 14 lat niższa niż dla mężczyzn w najbogatszej części dzielnicy" - podsumowywał.

GORĄCY TEMAT: Tajemnica porzuconych pieniędzy w angielskiej wiosce - od 2014 w Blackhall Colliery już 13 razy znajdywano plik banknotów

Zaznaczmy również, iż kobiety z tego samego obszaru statystycznego położoznego w środkowo-zachodnim Londynie, obejmującego Camden, City, Westminster, Hammersmith i Fulham, Kensington i Chelsea oraz Wandsworth mogą spodziewać się, że będą żyły jeszcze dłużej niż, niż ich męscy sąsiedzi. Różnica będzie wynosiła około trzy lata, a statystycznie umierać będą w wieku 85,6.

Najkrótsza oczekiwana długość życia mężczyzn w Wielkiej Brytanii przypadła na środkowo-zachodnią Szkocję, gdzie mężczyźni umierają średnio w wieku około 75,5, w porównaniu do 80 w przypadku kobiet.