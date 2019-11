Ochroniarz z Primarka skazany za zmuszanie 15-letnich złodziejek do seksu w zamian za niezgłaszanie ich na policję

fot. Getty Images, Met Police

27-letni ochroniarz z Primarka, Zia Uddin został skazany na 14 lat więzienia za zmuszanie, przyłapanych wcześniej na kradzieży 15-letnich dziewcząt, do uprawiania z nim seksu.

Zia Uddin pracujący w Primarku (w Kingston-upon-Thames) jako ochroniarz zmuszał do seksu 15-letnie dziewczyny, które wcześniej przyłapał na kradzieży w sklepie. Mówił im, że puści je wolno, jeśli spełnią jego seksualne zachcianki.

Śledczy prowadzący sprawę odkryli, że miał on zapas prezerwatyw w pomieszczeniu kontrolnym, w którym pracował. Ponadto mężczyzna zachowywał numery telefonów nieletnich dziewcząt i dzwonił do nich, gdy wychodziły ze sklepu.

Uddin został skazany w sądzie Kingston Crown Court za gwałt i cztery przestępstwa dotyczące zmuszania dzieci do seksu. Mężczyzna wpadł, gdy jego współpracownicy z Brooknight Security nabrali wobec niego podejrzeń, kiedy nie wypełnił wymaganych dokumentów, gdy 15-latki zostały w końcu złapane i zażądano nagrań z kamer CCTV, które – jak się okazało – usunął.

Jedna z nieletnich ofiar ochroniarza powiedziała, że robiła to, co kazał jej Uddin, gdyż „nie miała innego wyjścia”.

Sędzia, Georgina Kent oprócz skazania Uddina na 14 lat pozbawienia wolności, objęła go także zakazem pracy z dziećmi.

Śledczy Graham Partridge powiedział:

- Zia Uddin polował na młode bezbronne dziewczyny. Wykorzystywał swoją władzę nad nimi i zmuszał do aktów seksualnych za obietnicę wypuszczenia dziewcząt bez informowania ich rodziców lub policji o kradzieży. Pracując w ochronie Uddin znał dobrze również „martwe punkty” poza zasięgiem kamery CCTV, co wykorzystywał w swojej przestępczej działalności.

- Z danych telefonicznych wynika także, że Uddin wykonał serię osobistych telefonów do dziewcząt oskarżonych o kradzież po tym, jak zdobył ich numery telefonów. W czasie procesu sądowego Uddin twierdził, że wszystkie jego ofiary kłamią i nie przyznał się do popełnionych przestępstw – dodał śledczy.

Rzecznik Primarka oświadczył:

- To okropna męka dla ofiar oraz ich rodzin. Jest nam bardzo przykro za to, co się stało. Myślami jesteśmy z nimi. Natura tych przestępstw jest szokująca i niepokojąca. Zia Udin zawiódł pokładane w nim zaufanie pracodawcy, Brooknight Security oraz nasze, i wykorzystał swoje ofiary, które były młode i bezbronne.

