Mężczyzna zabił w sklepie kasjerkę. Wpadł w szał po sprzeczce dotyczącej zakładania maseczek

Fot. Twitter

Młody mężczyzna wdał się w poniedziałek w burzliwą dyskusję z kasjerką odnośnie obowiązku zakrycia ust i nosa podczas robienia zakupów w supermarkecie. Gdy wpadł w szał, poszedł do samochodu po broń i zastrzelił kobietę.

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w supermarkecie Big Bear w Atlancie, w stanie Georgia w USA. 30-letni Victor Lee Tucker wdał się w pyskówkę z kasjerką odnośnie obowiązku zakładania maseczki w trakcie robienia zakupów, po czym wyszedł ze sklepu bez zapłaty. Chwilę później mężczyzna wrócił i zaczął strzelać, raniąc śmiertelnie kasjerkę i raniąc także znajdującego się w sklepie, emerytowanego zastępcę szeryfa. - Tucker wrócił i poszedł prosto w kierunku kasjerki, wyciągnął pistolet i ją zastrzelił – poinformował rzecznik Georgia Bureau of Investigation (GBI). I dodał, że kobietę co prawda zabrano do szpitala Grady Memorial Hospital, ale że jej życia nie udało się już uratować.

Wśród Amerykanów rośnie agresja

Niestety incydenty z udziałem broni palnej nasiliły się w ostatnich miesiącach w USA. Nie ma praktycznie tygodnia, żeby gdzieś nie doszło do groźnej strzelaniny. Dane są zatrważające – dość powiedzieć, że w samym tylko stanie Georgia doszło w tym roku już do 41 przypadków użycia broni, które badają obecnie funkcjonariusze Georgia Bureau of Investigation.