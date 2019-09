Mężczyzna naraził się Brytyjczykom tym, jak zaparzył uwielbianą przez nich herbatę. Też uważacie ten sposób za obrzydliwy? [wideo]

Fot. Twitter

Herbata jest bez dwóch zdań narodowym napojem Brytyjczyków, którzy przykładają niemałą wagę do kultury jej picia. Czy jednak można uznać, że jakiś sposób parzenia herbaty jest obrzydliwy? Nam wydaje się to niemożliwe, ale Brytyjczycy mają w tym względzie odmienne zdanie.

O tym, jak bardzo Brytyjczycy zakochani są w swojej herbacie oraz w rytuale jej przygotowania, przekonał się partner mieszkającej w Londynie Holly Harley. Mężczyzna zaparzył herbatę w sposób nieco alternatywny, ale raczej nie przypuszczał, że wzbudzi to nie tylko odrazę jego partnerki, ale także sporej części internautów.

Co zatem zrobił mężczyzna? Otóż zamiast zaparzyć herbatę zalewając ją gorącą wodą, a następnie dodając cukier i odrobinę mleka, chłopak Holly Harley najpierw wsypał do kubka cukier, następnie zalał go wrzątkiem i wymieszał z mlekiem, by wreszcie na końcu zanurzyć w tak przygotowanej miksturze torebkę z herbatą. I choć składniki typowej angielskiej herbaty w żadnym stopniu nie uległy zmianie, to wielu Brytyjczykom tak przygotowana herbata wydała się... obrzydliwa.

Sposobem, w jaki mężczyzna zrobił sobie herbatę, postanowiła się podzielić z internautami sama Holly Harley. Po nagraniu wszystkich czynności wykonanych przez swojego partnera Brytyjka zamieściła filmik na Twitterze i stwierdziła, że omal z tego względu nie zadzwoniła na policję. Harley nie musiała długo czekać, by inni, „urażeni” Brytyjczycy, szybko przyszli jej w tym względzie w sukurs.

„To ta kolejność. Powinieneś najpierw włożyć do kubka herbatę i cukier, następnie wlać wodę i dopiero potem wlać mleko. On wlewa mleko i dodaje cukier, robi z tego gorąco-wodny-mleko-cukier, i dopiero na końcu zanurza torebkę z herbatą. TO JEST ANARCHIA” - napisała jedna z internautek. „To jest okropne. Proszę powiedz, że to zostało natychmiast spuszczone w toalecie” - zaznaczyła z kolei inna Brytyjka.

