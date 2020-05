Metro pełne ludzi już pierwszego dnia rozluźnienia lockdownu. Rząd nie musiał długo zachęcać do powrotu do pracy

Fot. Twitter

W niedzielę brytyjski premier zachęcił mieszkańców UK do powrotu do pracy. Na efekty nie trzeba było długo czekać, gdyż już w poniedziałek w pociągach trudno było zachować zasady dystansu społecznego…

W londyńskim metrze zachowanie bezpiecznej odległości w poniedziałek w godzinach szczytu graniczyło z cudem. Po niedzielnym wystąpieniu premiera Borisa Johnsona, informującym o nowych, łagodniejszych zasadach lockdownu i zachęcającym do powrotu do pracy, wielu mieszkańców stolicy już w poniedziałek wyruszyło tłumnie do zakładów produkcyjnych, biur i innych miejsc zarobku.

Zgodnie z zaleceniem rządu UK, podróżując do pracy lub dokądkolwiek indziej należy unikać transportu publicznego. Niestety, nie wszyscy dysponują samochodami, a dojazd rowerem często okazuje się bardzo czasochłonny. W efekcie w poniedziałek w godzinach szczytu w wagonach i na peronach można było natknąć się na duże skupiska ludzi, przez co stosowanie się do reguł dystansu społecznego okazało się dość trudne w realizacji.

Internauci donoszą o zatłoczonym metrze...

Niektórzy internauci opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia, dokumentujące po-lockdownowe warunki dojazdu do pracy transportem publicznym. Na fotografiach widzimy zapełnione ludźmi wagony metra:

Źródło: Twitter/@idiottwatorcunt. Kliknij na zdjęcie, aby przejść do tweeta.



Źródło: Twitter/@Nicv27. Kliknij na zdjęcie, aby przejść do tweeta.



Źródło: Twitter/@SkyNews. Kliknij na zdjęcie, aby przejść do tweeta.



Korki na ulicach Londynu

Wzmożony ruch zaobserwowano także na ulicach stolicy, gdzie tworzyły się korki długości dawno już niespotykanej. Obejrzyj wideo: