Nowe zasady lockdown: Zobacz, od kiedy i jakie reguły będą obowiązywać w UK

Zobacz harmonogram wprowadzania nowych reguł i co do tej pory o nich wiadomo.

W niedzielę wieczorem premier Wielkiej Brytanii ogłosił oficjalny plan ożywienia gospodarki i złagodzenia lockdownu po tygodniach izolacji. Zobacz, jak zmiany wpłyną na życie codzienne mieszkańców Anglii i od kiedy będą obowiązywać poszczególne nowe reguły.

Szczegółowe wytyczne dotyczące poszczególnych kwestii będą sukcesywnie ogłaszane przez rząd UK w najbliższych dnia. Poniżej zamieszczamy to, co do tej pory wiadomo na temat nowych reguł lockdownu.

HARMONOGRAM WPROWADZENIA NOWYCH ZASAD LOCKDOWN:

Od 11 maja

zasady dystansu społecznego pozostają w mocy

należy pracować z domu - jeśli jest to możliwe

osoby, które nie mają możliwości pracy z domu, mają być zachęcane do powrotu do pracy - o ile zostaną zachowane środki bezpieczeństwa w miejscu pracy

należy unikać transportu publicznego

Od 13 maja

można ćwiczyć na świeżym powietrzu więcej niż raz dziennie

można przemieszczać się samochodem do bardziej odległych miejsc w celu odbycia ćwiczeń fizycznych

można uprawiać sport na świeżym powietrzu z osobami, z którymi się mieszka

można swobodnie przebywać w parkach, nawet gdy się akurat nie ćwiczy

Najwcześniej od czerwca

stopniowe otwieranie sklepów non-essential

stopniowe otwieranie szkół

Najwcześniej od lipca

stopniowe otwieranie miejsc rozrywki, np. pubów

stopniowe otwieranie innych miejsc publicznych

CO NA RAZIE WIADOMO NA TEMAT NOWYCH ZASAD LOCKOWN?

Powrót do pracy

Brytyjskie przedsiębiorstwa będą musiały przyjrzeć się nowym zasadom, aby przystosować do nich miejsca pracy. Szczególnie ważne będą kwestie dzielenia się sprzętem w miejscu pracy, a także zadbanie o bezpieczeństwo przemieszczania się po miejscu pracy. Wymóg dostosowania się do nowych reguł ma obowiązywać zarówno biura, place budowy, jak i hale produkcyjne.

Jak dotąd rząd ogłosił, że:

od dziś w Anglii osoby, które „nie mogą pracować z domu” będą „aktywnie zachęcane do pójścia do pracy”;

nadal jednak powinno się unikać transportu publicznego - ze względu na zachowanie zasad dystansu społecznego;

rząd poinformował także, że wciąż pracuje nad szczegółowymi wytycznymi dla pracodawców, aby miejsca pracy były bezpieczne;

z kolei związki zawodowe podkreślają, że pracodawcy powinni zostać prawnie zobowiązani do ochrony personelu.

Powrót do szkół i uniwersytetów

Boris Johnson ogłosił, że:

szkoły podstawowe w Anglii mogą być ponownie otwarte - z zastrzeżeniem, że proces musi obywać się „etapami” i rozpocząć się najwcześniej 1 czerwca;

prawdopodobnie jako pierwsi powrócą do szkół uczniowie klasy pierwszej i szóstej - choć jeszcze nie zostało to potwierdzone;

„ambicją” rządu jest umożliwienie uczniom szkół średnich, którzy w przyszłym roku będą zdawać egzaminy, spędzenia „przynajmniej trochę czasu ze swoimi nauczycielami” jeszcze przed wakacjami.

Ponadto, rząd Walii wykluczył możliwość otwarcia szkół od czerwca, a premier Szkocji, Nicola Sturgeon, powiedziała, że ​​również nie przewiduje ponownego otwarcia szkół 1 czerwca.

Jak na razie nie są znane szczegółowe zasady powrotu dzieci do szkół, jednak wcześniej spekulowano, że w Anglii środki bezpieczeństwa dla nauczycieli i uczniów byłyby następujące:

ograniczanie liczebności klas

podział uczniów na grupy, które miałyby zajęcia w różnych dniach

przeprojektowanie sal lekcyjnych

reorganizacja przerw międzylekcyjnych, tak by uniknąć zatłoczenia na korytarzach.

W kwestii powrotu studentów na uczelnie wyższe, wciąż nie wiadomo, czy studia stacjonarne zostaną wznowione od września, czy może nadal będą obywać się - częściowo lub całkowicie - online.

Czy można już spotykać się z przyjaciółmi i krewnymi?

W tej kwestii tak naprawdę niewiele ma się zmienić. Nowe wytyczne mają pozwalać na to, by dwie osoby z różnych gospodarstw domowych spotykały się gdzieś na zewnątrz, na przykład w parkach. Wciąż będzie jednak obowiązywała zasada zachowania odległości co najmniej dwóch metrów między osobami.

Czy będzie można więcej czasu spędzać na świeżym powietrzu, np. ćwicząc?

Boris Johnson jak na razie poinformował, że:

od środy mieszkańcy Anglii będą mogli spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu „w celach rekreacyjnych”;

będą mogli liczba wyjść z domu w celu odbycia ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu nie będzie już ograniczona (będzie można wyjść w tym celu dowolną ilość razy dziennie);

będzie można swobodnie przebywać w parkach oraz uprawiać sport z ludźmi z tego samego gospodarstwa domowego;

wciąż będzie trzeba zachowywać zasady dystansu społecznego.

Ponadto rządy Walii i Szkocji oświadczyły, że od dziś można ćwiczyć na świeżym powietrzu więcej niż raz dziennie.

Kiedy będą otwarte sklepy typu non-essential?

Premier zapowiedział, że od czerwca rozpocznie się „stopniowe ponowne otwieranie” sklepów innych niż sklepy spożywcze. Warunkiem koniecznym jest jednak utrzymanie zasad dystansu społecznego. Niektóre sklepy DIY zostały już ponownie otwarte - ale akceptują tylko płatności kartą i mają krótsze godziny handlu

W Walii od dziś otwarte są centra ogrodnicze. Szkocja i Irlandia Północna nie wydały jeszcze decyzji w tej sprawie.

Miejsca rozrywki: puby, restauracje, kina, teatry

Boris Johnson powiedział, że część branży hotelarskiej i miejsca publiczne w Anglii zostaną otwarte nie wcześniej niż szkoły - prawdopodobnie dopiero od lipca. Nie zostało to jednak jeszcze ustalone. Jak wskazuje BBC, ostateczna decyzja będzie zależała od rozwoju sytuacji i od opinii rządowych doradców naukowych.

Czy osoby przybywające do UK będą poddane kwarantannie?

Boris Johnson powiedział, że „wkrótce nadejdzie czas” na nałożenie kwarantanny na osoby przybywające do Wielkiej Brytanii drogą powietrzną. W przemówieniu premiera nie padło więcej szczegółów na temat tego, jaką formę będzie miała kwarantanna i w jaki sposób będzie egzekwowana.

Jak dotąd niektóre linie lotnicze, lotniska i organizacje zrzeszające przewoźników informowały również o wprowadzeniu własnych środków ochronnych - głównie dotyczących zachowania dystansu między pasażerami oraz zakładania maseczek na twarz czy rękawiczek ochronnych.

