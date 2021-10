Met Office wydało żółty alert pogodowy - opady deszczu sięgną do 50 mm. Jakie rejony są zagrożone?

Fot: Pixabay

Brytyjskie Met Office wydało dwa ostrzeżenia pogodowe dotyczące trudnych warunków atmosferycznych w Wielkiej Brytanii. Dotyczą one poniedziałku, 4 października i wtorku, 5 października. Związane są z intensywnymi opadami deszczu.

Ostrzeżenie pogodowe Met Office dotyczące ulewnego deszczu i silnych wiatrów w dniu dzisiejszym zostało wydane dla dużej części Walii. W poniedziałek, w godzinach wieczornych przez ten rejon przesunie się pasmo intensywnych opadów, którym towarzyszyć będą porywiste wiatry. Deszcze będą przesuwać się na wschód przez Walię i południowo-zachodnią Anglię do środkowej i południowej Anglii. Żółte ostrzeżenie pogodowe obowiązuje od godziny 17:00 w poniedziałek do godziny 4:00 we wtorek. Alert oznacza, że możemy mieć do czynienia z lokalnymi podtopieniami oraz utrudnieniami w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Od 20 do 30 mm deszczu może spaść w ciągu kilku godzin, a lokalnie w południowo-zachodniej Anglii, południowej Walii, a także w północno-zachodnich częściach Walii, może spaść nawet od 40 mm do 50 mm.

Prognoza pogody - Met Office wydało żółty alert pogodowy

Oto grafika udostępniona przez Met Office:

Jakie rejony UK zostaną dotknięte?

Z kolei w drugie ostrzeżenie obowiązuje we wtorek, 5 listopada, w godzinach od 2:00 do 23:59. Żółty alert związany z deszczem obowiązuje w kilku częściach kraju, w tym na obszarach East Midlands, we wschodniej Anglii, w północno-wschodniej Anglii, w północno-zachodniej Anglii oraz w Yorkshire i Humber.

Tym razem opady deszczu wraz z silnymi wiatrami będą przesuwać się na północ i na wschód nad częściami północno-wschodniej Anglii, a później także i wschodniej Anglii. Oczekuje się, że opad wyniesie od 15 mm do 30 mm deszczu i spadnie dość szeroko. We wschodniej i północno-wschodniej Anglii można spodziewać się nawet do 50 mm deszczu, a lokalnie opad sięgnie 75 mm.

Oto grafika obrazująca to ostrzeżenie Met Office: