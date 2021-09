Polscy kierowcy ciężarówek mówią o tym, dlaczego nie chcą pracować w Wielkiej Brytanii

Jakub, polski kierowca ciężarówki pracujący obecnie w Niemczech powiedział ITV News, że, gdyby przeprowadził się do UK, zarabiałby dodatkowo 2 000 funtów miesięcznie, ale oferowana przez brytyjski rząd 3-miesięczna wiza go do tego całkowicie zniechęca. Podobne zdanie mają też kierowcy z innych krajów UE.

Brak kierowców ciężarówek daje się we znaki Wielkiej Brytanii na każdym możliwym polu wywołując kryzys za kryzysem w różnych branżach, jednak rząd nadal nie podejmuje właściwych działań zaradczych.

Kierowcy ciężarówek mówią o tym, dlaczego nie chcą pracować w UK

Ze względu na niedobory kierowców ciężarówek na Wyspach wzrosły ich pensje, jednak wciąż stanowi to zbyt małą zachętę dla pracowników z UE, w tym Polaków. Jeden z naszych rodaków będący dostawcą, powiedział ITV News, że w Wielkiej Brytanii mógłby zarobić dodatkowe 2 000 funtów miesięcznie w obecnym kryzysie, jednak krótka 3-miesięczna wiza, jaką oferuje brytyjski rząd dla pracowników z UE, jest zniechęcająca do tak dużej zmiany.

- Nie chcę pracować na wizie tymczasowej, bo myślę o przyszłości. Gdyby rząd zaoferował 12-miesięczną wizę, mógłbym coś zaplanować, ale 3-miesięczna nie jest żadną opcją. Mógłbym zebrać 12 000 funtów przez trzy miesiące, ale co dalej? – powiedział Polak.

Zmiany zasad dla podróżnych są kolejnym czynnikiem, który nie zachęca do przyjazdu do UK, gdyż związana jest z nim kwarantanna, co z kolei uniemożliwia zarobek.

Kierowcy z innych krajów europejskich twierdzą, że nie biorą pod uwagę pracy w Wielkiej Brytanii podając jako kluczowe powody różnice językowe, restrykcje covidowe oraz Brexit.

- Gdy widzisz, co stało się w czasie pandemii, gdy ludzie utknęli na przejściach granicznych z UK na kilka dni – to nie biorę tej opcji pod uwagę. Mam rodzinę, a [w UK – przyp. red.] jest zbyt dużo komplikacji – powiedział inny kierowca z Francji.

Za krótkie wizy dla pracow ników

W czasie weekendu rząd postanowił wprowadzić wizy dla pracowników z zagranicy i złagodzić przepisy pozwalając w ten sposób na wjazd do kraju dodatkowym 5 000 kierowców do Świąt Bożego Narodzenia. Jak jednak zapowiedziały brytyjskie władze - wszelkie zmiany mają być "tymczasowe" i "mocno ograniczone".