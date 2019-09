Met Office wydało na dzisiaj żółte alerty pogodowe w UK. Istnieje ryzyko powodzi

W Walii oraz na południowym-zachodzie Anglii może dojść do powodzi.

Met Office wydało żółte alerty pogodowe, które będą obowiązywać od godziny 15 w poniedziałek do północy.

W Walii i północno-zachodniej Anglii wydano żółte alerty pogodowe, które obowiązywać będą od godziny 15 w poniedziałek do wtorku. Zgodnie z prognozami Met Office – istnieje duże ryzyko powodzi ze względu na obfite opady deszczu.

Mieszkańcy Wysp powinni przygotować się na obfite opady deszczu, miejscowe burze oraz silne porywy wiatru po tym, jak już w weekend niektóre miejscowości zostały podtopione. Met Office wydało żółte alerty pogodowe w Walii i północno-zachodniej Anglii, które będą obowiązywać od poniedziałku po południu do wtorku.

Już we wczesnych godzinach porannych w poniedziałek Environment Agency odnotowała 72 ostrzeżenia o lokalnych podtopieniach w Anglii i Walii i zaapelowała do mieszkańców, aby „podjęli stosowne działania”.

Niesprzyjające warunki pogodowe związane są z pozostałościami huraganu Lorenzo, który przeszedł przez Atlantyk i wywołał silne porywy wiatru w Wielkiej Brytanii. Na wtorek przewidziano uderzenie huraganu w Azory z siłą 100 mil na godzinę.

Nicola Maxey z Met Office powiedziała:

- Dzisiaj od godziny 15 do północy będą obowiązywać u nas alerty, które obejmą południową oraz środkową Walię, a także północne rejony Midlands i północną Anglię. W niektórych rejonach opady będą obfite, a ze względu na to, że grunt już jest podmokły, może to spowodować powodzie i utrudnienia na drogach zwłaszcza w godzinach dzisiejszego wieczornego szczytu.

Z kolei we wtorek opady deszczu przewidywane są od Birmingham aż do południowego wybrzeża włączając Walię, jednak z pominięciem części Kornwalii oraz Devon. Porywiste wiatry wystąpią na południowym-zachodzie kraju i będą przesuwać się na południowy-wschód.

- Istnieje też prawdopodobieństwo wystąpienia burz. Współpracujemy z Environment Agency, aby ocenić, gdzie opady deszczu będą najobfitsze – powiedziała Maxey z Met Office.

