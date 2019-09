Rosną zarobki naszych rodaków za granicą. Średnia pensja Polaka w Wielkiej Brytanii wynosi ponad 9 tysięcy złotych

Zarobki Polaków za granicą wzrosły średnio do ponad 8 tys. złotych.

Podczas, gdy polski rząd chce nakłonić Polaków do powrotu z emigracji obietnicą podwyższenia płacy minimalnej w 2024 roku do 4 tysięcy złotych brutto, z najnowszego raportu wynika, że zarobki naszych rodaków za granicą wzrosły do średnio ponad 8 tysięcy złotych.

Zgodnie z najnowszymi danymi zarobki Polaków pracujących za granicą wzrosły do średnio 8,6 tysięcy złotych, co stanowi dwukrotność zarobków w Polsce. Najwięcej nasi rodacy zarobili w ostatnim roku w Austrii, Wielkiej Brytanii i w Niemczech.

Na najwyższą pensję w postaci 10 tysięcy złotych mogli liczyć właśnie w Austrii, a następnie w Wielkiej Brytanii – 9 581 złotych. Ponadto okazuje się, że Brexit nie wpływa w żaden sposób na zarobki Polaków na Wyspach. Natomiast łącznie w Wielkiej Brytanii nasi rodacy zarobili w ubiegłym roku ponad 34 miliardy złotych, w Niemczech 26 miliardów, w Irlandii Północnej 2,6 miliardów.

Niedawno partia PiS chcąc zachęcić Polaków do powrotu z emigracji, obiecała, że do roku 2024 podniosłaby płace minimalne w kraju do 4 tysięcy złotych brutto. Pomijając wysokość średnich płac Polaków w UK i biorąc pod uwagę wysokość płacy minimalnej na Wyspach wynoszącej (w przeliczeniu) 6 tysięcy złotych, zachęta ta wydaje się mało atrakcyjna.

Ponadto podniesienie w 2024 roku płacy minimalnej w Polsce do 4 tys. zł brutto jest słabą motywacją do powrotu, jeśli uwzględnimy fakt, że na Wyspach każdego roku podnoszona jest stawka płacy minimalnej (Minimum Wage).

Także w porównaniu z innymi krajami europejskimi pod względem zarobków, Polska wypada blado. Okazuje się, że kraje skandynawskie oferują pensje od 4 do 5 razy wyższe niż w Polsce, a w Niemczech 3 razy wyższe.

