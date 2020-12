Matt Hancock "rozpłakał się" podczas rozmowy o szczepieniu przeciwko Covid-19. Żenujące czy szczere? [WIDEO]

Fot: Twitter

Brytyjski minister zdrowia ośmieszył się w telewizji przed milionami mieszkańców Wysp - podczas popularnego programu "Good Morning Britain" Matt Hancock dość nieudolnie udawał płacz wzruszenia na wieść o pierwszych, udanych szczepieniach przeciwko Covid-19.

"Emocjonalna" reakcja szefa brytyjskiego resortu zdrowia w obliczu pierwszych na świecie szczepień przeciwko koronawirusowi na antenie popularnego programu śniadaniowego nadawanego na antenie ITV nie przekonała zbyt wielu widzów na Wyspach. Po tym, jak pokazano materiał dotyczący podania szczepionki pierwszemu mężczyźnie w UK, Hancock niby pocierał swoje łzy, niby grał wzruszonego, ale tak naprawdę to cały jego "kunszt" aktorski pozostawiał wiele do życzenia...

Jak będziecie oglądać filmik z "płaczem wzruszenia" ministra Hancocka zwróćcie uwagę na reakcję współprowadzącej "GMB", Susanny Reid. Jej mina po prostu mówi wszystko! Reid widząc jak nieudolnie i żenująco członek rządu Borisa Johnsona odgrywa swoją "rolę" nie może powstrzymać wyrazu zażenowania, który po kilku sekundach zastępuje jej profesjonalny, telewizyjny uśmiech.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Health Secretary Matt Hancock becomes emotional hearing the words of the first man in the world to receive the vaccine, William Shakespeare.



He tearily says ‘it makes you so proud to be British’.@piersmorgan| @susannareid100



Watch the full interviewhttps://t.co/fzcHkA6S4kpic.twitter.com/IxzfZ3GAVs