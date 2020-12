Dziś V-DAY: Pierwsza osoba otrzymała szczepionkę na koronawirusa [ZOBACZ WIDEO]

Fot. Getty

Dziś pierwszy dzień szczepień na koronawirusa w UK - i na świecie. Pierwszą dawkę antidotum Pfizer-BioNTech otrzymała 90-letnia mieszkanka Irlandii Północnej. Ten historyczny moment został uwieczniony przez kamery.

90-letnia mieszkanka Enniskillen w Irlandii Północnej jest pierwszą osobą nie tylko w UK, ale i na całym świecie, która została zaszczepiona na koronawirusa SARS-CoV-2. We wtorek 8 grudnia 2020 Wielka Brytania rozpoczęła program masowych szczepień przeciw COVID-19.

Pierwsza osoba w UK zaszczepiona na koronawirusa

Kobieta, która jako pierwsza otrzymała szczepionkę na koronawirusa, ma obecnie 90 lat, ale już niebawem - w przyszłym tygodniu - będzie miała 91. urodziny. Po szczepieniu mieszkanka Irlandii Północnej Margaret Keenan powiedziała, że ​​to dla niej „najlepszy prezent urodzinowy”. 90-letnia Margaret Keenan otrzymała szczepionkę Pfizer-BioNTech o godzinie 6:31 GMT. Szczepienie wykonano w szpitalu University Hospital w Coventry. Zabieg zarejestrowały liczne kamery.

Po szczepieniu mieszkanka Irlandii Północnej mówiła: „Fakt, że mogę być pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko Covid-19 sprawia, że czuję się uprzywilejowana i jest to najlepszy wczesny prezent urodzinowy, jakiego mogłabym sobie życzyć, ponieważ oznacza to, że w nowym roku w końcu doczekam się spotkania z rodziną i przyjaciółmi po tym, jak przez większość roku byłam sama”. Kobieta podziękowała również zajmującemu się nią personelowi opieki społecznej i NHS. Pierwsza zaszczepiona kobieta w UK zaapelowała także do innych osób, które zastanawiają się nad szczepieniem, by dłużej się nie wahały.

Pierwsza osoba otrzymuje szczepionkę na koronawirusa. ZOBACZ WIDEO:

V-Day w UK. Rozpoczęto masowe szczepienia na koronawirusa

Od wtorku 8 grudnia 2020 w wielu centrach medycznych w całej Wielkiej Brytanii rozpoczęto szczepienia na koronawirusa. Jak na razie do UK dotarła pierwsza dostawa szczepionek Pfizer-BioNTech, licząca 800 000 dawek. W pierwszej kolejności szczepionkę mogą otrzymać osoby powyżej 80. roku życia oraz część pracowników brytyjskiej służby zdrowia i opieki społecznej.

Jedna dawka szczepionki to za mało

Wielka Brytania jest pierwszym krajem na świecie, który rozpoczął stosować szczepionkę na koronawirusa Pfizer-BioNTech. Jak się okazuje, aby uzyskać pełną odporność, nie wystarczy jednorazowe zaszczepienie się - potrzebne są dwa szczepienia w odstępie trzech tygodni. Pełną odporność uzyskuje się po około 28 dniach od pierwszego szczepienia. Według badań przedstawionych przez New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (NERVTAG), po szczepieniu lub przejściu zakażenia odporność na koronawirusa utrzymuje się średnio przez 90 dni.